Правительство обязалось ввести обязательное медицинское страхование, но решение о финансировании этой модели еще не принято, изложила позицию министра здравоохранения Нормунда Станевича его советник Гундега Варпа, отвечая на вопрос, будет ли введение новой модели означать дополнительные платежи для работников или работодателей, или же она будет введена в рамках действующих налоговых платежей.

Станевич после утверждения в должности неоднократно подчеркивал, что введение обязательного медицинского страхования является одним из его приоритетов и приоритетов всего правительства.

"Моя первоочередная задача - вместе с экспертами разработать модель страхования, сравнить возможности финансирования и оценить ее влияние", - заявил министр.

В интервью телеканалу TV3 Станевич отметил, что введение обязательного медицинского страхования позволит решить проблему высоких доплат пациентов за медицинские услуги. По его словам, система предусматривает обеспечение базовых потребностей в медицинской помощи для наименее защищенных групп населения, тогда как тем, кто не платит налоги в Латвии, за медицинские услуги придется доплачивать.

На базе Национальной службы здравоохранения планируется создать фонд, который будет охватывать как функции здравоохранения, так и ухода, обеспечивая пациенту единый путь от семейного врача до лечения в больнице и реабилитации. Кроме того, новый фонд мог бы изменить действующую модель финансирования здравоохранения, предусмотрев принцип, согласно которому деньги следуют за пациентом.