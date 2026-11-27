В Рижском замке пришли к важному выводу: Латвии необходимо увеличивать экспорт товаров и услуг, привлекать иностранные инвестиции и сокращать бюрократию. Интересно, а кто-нибудь вообще выступает против этого?

В пятницу, 27 ноября, президент Эдгар Ринкевич встретился с министром экономики Эдгарсом Штелмахерсом и выразил поддержку его планам по наращиванию латвийского экспорта, сообщает ЛЕТА со ссылкой на советника президента Мартиньша Дрегериса.

Глава государства подчеркнул важность повышения конкурентоспособности предприятий, сокращения ненужной бюрократии и обеспечения предсказуемых и понятных правил игры.

Трудно не согласиться. Правда, примерно то же самое латвийские предприниматели пытаются донести до политиков уже не первое десятилетие.

«Видение министра по этим вопросам соответствует именно тому, что сейчас необходимо народному хозяйству Латвии», — отметил президент.

Кроме того, стороны обсудили предстоящие зарубежные визиты с участием делегаций предпринимателей, вопросы занятости, развитие оборонной промышленности и использование искусственного интеллекта.

В общем, диагноз поставлен, направления определены, поддержка получена. Осталось самое малое — перейти от обсуждений к конкретным действиям. И желательно сделать это до того, как очередной министр экономики вновь обнаружит, что Латвии необходимо увеличивать экспорт и бороться с бюрократией.

Кстати, с открытием Америки получилось почти буквально: с 22 по 25 ноября Ринкевич действительно находился с рабочим визитом в Нью-Йорке, где участвовал в работе Совета Безопасности ООН. Может быть, оттуда президент и привез эту революционную экономическую идею — чтобы страна больше зарабатывала, ей нужно больше продавать?

Впрочем, Америку открыли еще в 1492 году. А вот когда в Латвии наконец победят бюрократию, пока неизвестно.