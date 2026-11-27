Большая политика отражается на кошельках маленьких людей. Внешнеполитическое противостояние ЛР и РФ может сказаться на благосостоянии латвийских стариков.

Понедельник: вызов главы посольства России

В понедельник, 23 ноября, временно исполняющего обязанности поверенного в делах России в Латвии Дмитрия Викторовича Касаткина вызвали в Министерство иностранных дел Латвии.

Касаткина вызвали, чтобы выразить протест в связи с эскалацией войны РФ против Украины, а также в связи с нарушениями воздушного пространства государств — членов Европейского союза и НАТО.

Кроме того, в латвийском МИД выразили главе российского посольства серьезную озабоченность по поводу покушения на украинского рэпера в Дании в сентябре 2026 года.

Вторник: вызов главы посольства Латвии

Временную поверенную в делах Латвии в России Рамону Красовску вызвали в российский МИД в связи с требованием Риги уволить сотрудников отдела социального обеспечения (ОСО) при консульском отделе посольства России в Латвии.

«Дипломату разъяснена суть проблем, возникающих в данном контексте для функционирования дипмиссий обеих стран. Ключевая из них — невозможность продолжения выплат военных пенсий, которые осуществляют работники ОСО в соответствии с Соглашением между правительством Российской Федерации и правительством Латвийской Республики», — говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Латвийской стороне также предложено провести консультации по уточнению статуса сотрудников ОСО при том понимании, что их увольнение приведет к серьезным препятствиям при выполнении обязательств перед проживающими в Латвии почти шестью тысячами военных пенсионеров и членами их семей (среди которых есть как российские, так и латвийские граждане), сообщили в МИД РФ.

Среда: МИД уполномочен разъяснить

Латвия не требовала и не требует закрытия отдела социального обеспечения при консульском отделе посольства России, сообщила пресс-секретарь Министерства иностранных дел (МИД) Лига Ермацане.

Латвийский МИД отвергает как ложное заявление Министерства иностранных дел России о том, что Латвия потребовала закрыть этот отдел.

В МИД пояснили, что Латвия потребовала от России уравнять численность местных работников, нанятых по договору посольствами обеих стран, в соответствии с общепринятым в дипломатии принципом взаимности. С 1 января 2026 года в посольстве Латвии в России нет ни одного такого работника.

Латвия неоднократно предлагала России договориться об условиях прямого найма таких работников, однако приемлемого для латвийской стороны решения найти не удалось.

В МИД подчеркнули, что отсутствие местных работников, нанятых по договору, не мешает посольству России в Латвии перераспределить обязанности сотрудников, как это было вынуждено сделать посольство Латвии в Москве.

МИД напомнил, что по-прежнему действует подписанное 30 апреля 1994 года соглашение между правительствами Латвии и России о социальной защите российских военных пенсионеров и членов их семей, проживающих на территории Латвии.

Согласно соглашению, вопросы назначения, перерасчета и выплаты пенсий и пособий военным пенсионерам находятся в ведении отдела социального обеспечения при консульском отделе посольства России.

Латвия призывала Россию выполнять свои обязательства по выплате пенсий и пособий военным пенсионерам, подчеркнули в МИД.