С 1 января 2027 года повысится большинство тарифов Latvijas pasts на внутренние почтовые отправления, тогда как стоимость пересылки значительной части международных мелких пакетов и посылок снизится, сообщает LETA со ссылкой на утверждённый Комиссией по регулированию общественных услуг (SPRK) проект тарифов универсальной почтовой услуги.

Почта дорожает: с нового года некоторые тарифы вырастут почти вдвое

С 1 января 2027 года повысится большинство тарифов Latvijas pasts на внутренние почтовые отправления, тогда как стоимость пересылки значительной части международных мелких пакетов и посылок снизится, сообщает LETA со ссылкой на утверждённый Комиссией по регулированию общественных услуг (SPRK) проект тарифов универсальной почтовой услуги.

Повышение предусмотрено по 26 из 31 тарифной позиции внутренних отправлений, по пяти позициям тарифы снизятся.

При этом в целом снижение предусмотрено более чем по двум третям тарифных позиций универсальной почтовой услуги, преимущественно для международных мелких пакетов и посылок. Изменения тарифов будут зависеть от страны назначения, веса и вида отправления.

Что подорожает сильнее всего

Наиболее существенное повышение тарифов предусмотрено для внутренних мелких пакетов весом от 1001 до 2000 граммов:

простые мелкие пакеты — на 96,7%, с 7,84 до 15,42 евро;

заказные — на 91,7%, с 9,28 до 17,79 евро;

застрахованные — на 89,1%, с 11,35 до 21,46 евро.

Тарифы на отправку простых писем по Латвии в зависимости от веса вырастут на 4,3–46,3%, заказных писем — на 27,2–49,8%, застрахованных — на 44,9–55,7%.

В частности, стоимость отправки простого письма весом до 20 граммов увеличится с 2,35 до 2,45 евро, заказного письма той же весовой категории — с 3,79 до 4,82 евро, застрахованного — с 5,86 до 8,49 евро.

Что станет дешевле

Тариф на отправку простых мелких пакетов по Латвии весом до 20 граммов снизится на 7,8%, до 2,97 евро, весом от 21 до 100 граммов — на 11,8%, до 3,14 евро. Стоимость отправки заказных посылок весом до одного килограмма уменьшится на 11,3%, до 6,22 евро.

Доставка газет и журналов тоже подорожает

Вырастут и тарифы на доставку подписных печатных изданий: тариф за один экземпляр увеличится на 6%, с 0,84 до 0,89 евро, а за килограмм — на 1,6%, с 1,22 до 1,24 евро.

Стоимость отправки простого международного письма весом до 20 граммов в страны Европейской экономической зоны (ЕЭЗ) увеличится на 6,7%, до 3,20 евро, а в страны за пределами ЕЭЗ — на 3,2%, до 4,55 евро.

При оформлении заказных и застрахованных писем, мелких пакетов и посылок в системе самообслуживания Mans pasts клиентам будет предоставляться скидка в размере 0,94 евро вместо нынешних 0,46 евро.

Все указанные тарифы приведены без налога на добавленную стоимость (НДС).

Писем всё меньше, посылок всё больше

Как сообщили LETA в SPRK, необходимость пересмотра тарифов обусловлена главным образом структурными изменениями в почтовой отрасли и снижением спроса на традиционные почтовые услуги.

В 2025 году объём почтовых отправлений писем в Латвии сократился на 10,6%, тогда как объём отправлений посылок вырос на 13,8%.

Количество пакоматов достигло 1869, что на 7% больше, чем годом ранее, а число доставленных через пакоматы посылок увеличилось на 22%, достигнув 19,9 миллиона.

Председатель совета SPRK Алда Озола отмечает, что цифровизация снижает спрос на традиционные почтовые услуги, а развитие электронной коммерции меняет привычки пользователей в сфере доставки отправлений. Эти изменения требуют пересмотра существующей модели универсальной почтовой услуги.

Регулятор пересмотрел требования к плотности сети пунктов оказания почтовых услуг, размещению почтовых ящиков и срокам доставки отдельных видов отправлений. Latvijas pasts также реализовала ряд мер по повышению эффективности, в том числе оптимизировала маршруты доставки и усовершенствовала процессы обслуживания клиентов.

По словам Озолы, эти изменения в сочетании с мерами по повышению эффективности работы предприятия позволили сдержать рост тарифов, несмотря на сокращение объёмов отправлений.

Расходы снижаются, тарифы растут

При рассмотрении тарифов SPRK проанализировала расходы предприятия, прогнозы объёмов услуг, загруженность почтовых отделений и работников, а также распределение расходов между универсальной почтовой услугой и услугами, предоставляемыми в условиях конкуренции.

После того как регулятор запросил дополнительную информацию и обоснование расходов, Latvijas pasts скорректировала проект, снизив ряд первоначально запланированных тарифов.

Согласно уточнённому проекту, общие расходы предприятия в 2027 году запланированы на 16% ниже уровня 2025 года, а расходы, относящиеся к универсальной почтовой услуге, — на 25% ниже.

Одновременно в соответствии с изменениями во Всемирной почтовой конвенции впредь будут разграничиваться почтовые отправления с документами весом до одного килограмма и отправления с мелкими предметами — мелкие пакеты весом до двух килограммов. Для них будут установлены разные тарифы.

Для международных писем будут действовать две тарифные группы в зависимости от страны назначения — страны ЕЭЗ и страны за её пределами.

Как уже сообщалось, 29 июня этого года SPRK решила продлить обязательства Latvijas pasts по предоставлению универсальной почтовой услуги на два года — с 1 января 2027 года по 31 декабря 2028 года. 31 июля предприятие представило проект новых почтовых тарифов.

Двухлетний переходный период обеспечит непрерывность предоставления услуг в то время, когда в Европейском союзе разрабатывается новое регулирование почтовой отрасли, которое станет основой и для дальнейшей модели универсальной почтовой услуги в Латвии.

Оборот Latvijas pasts в прошлом году составил 82,706 млн евро, что на 11,8% меньше, чем в 2024 году. При этом предприятие получило прибыль в размере 2,995 млн евро вместо убытков годом ранее.

Latvijas pasts обеспечивает доступность почтовых услуг на всей территории Латвии, осуществляя внутренние и международные доставки — от отправлений электронной коммерции и посылок до печатных изданий, письменной корреспонденции и индивидуальных логистических решений.

Latvijas pasts полностью принадлежит государству, на предприятии работают около 1550 сотрудников.