В пятницу, 27 ноября, на Таллинском шоссе в Балтэзерсе произошло столкновение грузового автомобиля и автобуса. В результате аварии пострадали несколько человек, сообщает Государственная полиция.

Сообщение о ДТП поступило в полицию в 15:58.

По предварительным данным, в момент столкновения в автобусе находился от 21 до 31 человека. Пострадавшим оказывают помощь сотрудники Службы неотложной медицинской помощи. Точное число пострадавших и степень тяжести полученных травм пока не уточняются.

Как сообщает предприятие Latvijas Valsts ceļi, движение на участке Таллинского шоссе, где произошла авария, полностью заблокировано.

Водители могут объехать место происшествия по муниципальной дороге через Букулты.