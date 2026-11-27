В пятницу максимальная температура воздуха в Латвии составит от −3 до 0 градусов в Латгалии, Селии и Видземе и от 0 до +3 градусов в Курземе, прогнозируют синоптики.

День будет преимущественно солнечным, на востоке страны — облачным. Существенных осадков не ожидается. Будет дуть слабый, преимущественно северный ветер.

С заходом солнца температура воздуха начнёт понижаться, к вечеру местами достигнув −7 градусов.

В Риге ожидается сухая и солнечная погода, будет дуть слабый ветер. В середине дня столбик термометра будет колебаться около нулевой отметки, а ближе к вечеру вернётся мороз.