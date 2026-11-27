Любителям зимних видов спорта пора доставать лыжи. В воскресенье, 29 ноября, в Сигулде официально стартует лыжный сезон, сообщила представитель предприятия Siguldas sporta serviss Санта Варна.

Первым откроется лыжный центр Fischer, где для посетителей подготовлен 200-метровый круг на стадионе.

В день открытия лыжный центр будет работать с 10:00 до 20:00, а в последующие дни — с 12:00 до 21:00, говорится на сайте siguldassports.lv.

Трассу будут постепенно удлинять

Благодаря благоприятным погодным условиям производство искусственного снега в лыжном центре Fischer началось еще 26 ноября.

Если погода позволит, снежные пушки продолжат работу, а протяженность доступной для лыжников трассы будет постепенно увеличиваться.

Готовятся и горнолыжные спуски

Производство искусственного снега началось также на Сигулдской городской трассе. Здесь, пользуясь наступлением зимней погоды, ведут подготовку к открытию горнолыжного сезона.

Однако точная дата открытия горнолыжной трассы пока не сообщается.