Лиепайская муниципальная полиция впервые получила собственную служебную лодку для патрулирования озера, канала и прибрежных вод. На приобретение лодки, мотора, эхолота и прицепа потратили 24 142 евро. Новое оборудование позволит полицейским самостоятельно проверять рыбаков, выявлять незаконные сети и оперативнее реагировать на сообщения о нарушениях.

В Лиепае усиливают контроль за соблюдением правил рыболовства и судоходства. Муниципальная полиция приобрела собственную служебную лодку, которая позволит проводить проверки на воде без привлечения техники других учреждений.

Общая стоимость закупки составила 24 142 евро, сообщила представитель Лиепайской муниципальной полиции Элва Розенберга. Проект реализован при поддержке Государственного рыбного фонда.

Что приобрели за 24 тысячи евро?

В стоимость проекта вошли не только сама лодка, но и необходимое оборудование:

лодочный мотор;

комплект эхолота для работы в морских водах;

прицеп для перевозки лодки.

Эхолот поможет полицейским обследовать водоемы и обнаруживать находящиеся под водой предметы, в том числе рыболовные сети и ловушки.

На реализацию проекта Государственный рыбный фонд выделил 20 000 евро. Остальные 4142 евро составили муниципальное софинансирование.

Раньше полиции приходилось одалживать лодки

Лиепайская муниципальная полиция отвечает за соблюдение правил лицензированного любительского рыболовства в Лиепайском озере и Торговом канале. Полицейские также контролируют ловлю раков, подводную охоту, промышленное рыболовство и соблюдение правил судоходства во внутренних и прибрежных водах.

Однако до сих пор собственного плавсредства у муниципальной полиции не было. Чтобы провести проверку на воде, приходилось договариваться с другими учреждениями и пользоваться их лодками. Это затрудняло оперативное реагирование, особенно когда сообщения о возможных нарушениях поступали непосредственно от жителей.

Теперь полиция сможет самостоятельно организовывать рейды и быстрее выезжать на место предполагаемого нарушения.

Какие нарушения находят на воде?

По информации муниципальной полиции, ежегодно проводится не менее 19 рейдов, во время которых проверяют как минимум 83 рыболовов и 20 плавсредств.

В 2025 году полицейские выявляли нарушения, связанные с отсутствием спасательных жилетов у людей, находившихся в лодках. Кроме того, обнаруживались рыболовные ловушки и сети, требовавшие проверки соблюдения правил их установки и использования.

Наличие собственного оборудования позволит уделять больше внимания не только соблюдению правил рыболовства, но и безопасности людей на воде.

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Браконьерство остается проблемой

Ранее специалисты Государственной службы окружающей среды сообщали, что незаконное рыболовство по-прежнему представляет проблему для водоемов Курземе.

В первой половине 2026 года в Лиепае и Южнокурземском крае в ходе 93 проверок были выявлены 36 нарушений. При этом у экологических инспекторов недостаточно сотрудников для постоянного контроля всех водоемов, поэтому участие муниципальной полиции должно помочь расширить возможности надзора.

Особенно важно своевременно обнаруживать незаконные сети и ловушки, которые могут наносить ущерб рыбным ресурсам.

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Когда начнут использовать новую лодку?

Лодка и оборудование уже приобретены. Проект их закупки рассчитан на период с 1 мая по 30 ноября 2026 года.

Муниципальная полиция рассчитывает использовать технику для самостоятельного патрулирования, проверки соблюдения правил судоходства и реагирования на сообщения жителей, Государственной службы окружающей среды и других учреждений.

Таким образом, теперь у Лиепаи появится возможность проводить такие проверки без необходимости каждый раз искать лодку у партнеров.