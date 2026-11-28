Больше половины жителей Латвии покупают в интернете не менее половины рождественских подарков. Главные причины — выгодные цены, удобная доставка и возможность забрать посылку в пакомате. При этом многие начинают готовиться к праздникам за несколько месяцев, а почти половина специально следит за распродажами. Однако самым желанным подарком, который нельзя купить, для 44% опрошенных оказалось здоровье.

Рождественские покупки в Латвии все чаще совершаются через интернет, однако большинство жителей не отказываются и от традиционных магазинов. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного предприятием доставки посылок SmartPosti совместно с агентством Norstat.

Опрос показал, что жители Латвии предпочитают заранее планировать покупки, обращают внимание на скидки и особенно ценят удобство получения заказов.

Когда латвийцы начинают покупать подарки?

Самая большая группа опрошенных — 35% — обычно начинает заказывать рождественские подарки в интернете за один-два месяца до праздников. Еще 24% приступают к покупкам за две-четыре недели до Рождества. И только 7% откладывают приобретение подарков на последнюю неделю.

Особенно предусмотрительными оказались семьи с детьми. Среди респондентов, воспитывающих детей младше 18 лет, 42% начинают покупать подарки в интернете за один-два месяца до праздников.

По сравнению с прошлым годом покупательские привычки существенно не изменились.

Где чаще покупают подарки — в интернете или обычных магазинах?

Согласно исследованию, 51% жителей Латвии приобретают через интернет как минимум половину рождественских подарков. В Литве таких покупателей еще больше — 56%, а в Эстонии — 47%.

При этом в Латвии 27% респондентов распределяют покупки примерно поровну между интернет-магазинами и обычными торговыми точками. Еще 24% покупают онлайн большую часть или почти все подарки. В Литве эта доля составляет около 32%, в Эстонии — 24%.

Таким образом, интернет-магазины стали важной частью предпраздничной торговли во всех трех странах Балтии, хотя степень их популярности несколько различается.

Старшее поколение предпочитает обычные магазины

Место проживания почти не влияет на то, где и когда жители Латвии покупают подарки.

Гораздо заметнее различия между возрастными группами. Среди опрошенных в возрасте от 60 до 74 лет почти треть — 31% — приобретает все или почти все рождественские подарки в обычных магазинах. При этом 24% представителей этой возрастной группы вообще не заказывают подарки через интернет. Среди жителей в возрасте от 30 до 39 лет таких лишь 4%.

Это показывает, что для старшего поколения личное посещение магазина по-прежнему играет значительно более важную роль, чем для людей среднего возраста.

Почти половина ждет распродаж

Для многих жителей Латвии подготовка к Рождеству тесно связана с ноябрьскими акциями Black Friday и Cyber Monday. Около 46% опрошенных хотя бы иногда специально откладывают покупку подарков до распродаж. Из них 38% поступают так время от времени, а 8% — всегда.

Еще 43% не связывают выбор времени покупок с сезонными скидками. В Литве распродаж иногда дожидаются 30% участников опроса, а всегда — 11%. В Эстонии 25% респондентов делают это иногда, 15% — часто и 4% — всегда.

Таким образом, праздничные акции заметно влияют на покупательское поведение, но далеко не все жители готовы ради скидок откладывать приобретение подарков.

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Что важнее всего при покупке подарков онлайн?

Главным критерием для большинства участников опроса оказалась стоимость товара. В Латвии 64% респондентов назвали более низкую цену одним из важнейших преимуществ интернет-покупок. Почти половина — 49% — обращает внимание на удобство получения заказа, например возможность забрать его в пакомате. Для 38% важна быстрая доставка, а 30% выделили надежность службы доставки.

Поскольку участники могли выбрать несколько вариантов ответа, сумма этих показателей превышает 100%.

Полученные результаты показывают, что низкая цена остается главным преимуществом интернет-торговли, но удобство доставки также играет существенную роль.

Зимой посылки заказывают чаще?

Несмотря на приближение Рождества, большинство опрошенных не отмечает существенных сезонных изменений в использовании служб доставки. В Латвии 79% респондентов сообщили, что в холодное время года пользуются доставкой посылок примерно так же часто, как и в другие сезоны. Еще 12% признались, что зимой обращаются к таким услугам чаще.

Для логистических компаний предпраздничные месяцы остаются важным периодом повышенной нагрузки, однако сами потребители далеко не всегда замечают значительное изменение собственных привычек.

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Какой подарок нельзя купить за деньги?

Отдельный вопрос исследования касался не материальных подарков, а самых заветных пожеланий жителей Латвии.

Респондентам предложили назвать то, что они больше всего хотели бы получить на Рождество, но чего нельзя просто купить в магазине. Самым популярным ответом стало улучшение здоровья — его выбрали 44% участников опроса. На втором месте оказалось душевное спокойствие, о котором мечтают 20% респондентов. Еще 14% хотели бы получить больше времени для общения с близкими.

Таким образом, хотя жители Латвии активно ищут скидки и покупают подарки онлайн, главным рождественским желанием для многих остаются совсем не материальные вещи.

Как проводилось исследование?

Опрос SmartPosti и Norstat проходил в интернете в октябре 2026 года. В Латвии с 12 по 22 октября участвовал 1001 респондент в возрасте от 18 до 74 лет. В Литве с 15 по 22 октября опросили 1002 человека того же возраста. В Эстонии исследование проводилось с 1 по 8 октября, в нем приняли участие 754 человека в возрасте от 18 до 59 лет.

При сравнении результатов трех стран необходимо учитывать разницу в возрасте участников эстонского опроса.

Кроме того, некоторые вопросы содержали несколько возможных вариантов ответа, поэтому соответствующие процентные показатели не должны суммироваться до 100%.