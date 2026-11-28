Исследлватель центра искусственного интеллекта ЛУ Илмарс Пойканс считает, что руководство Академии наук застряло в советском прошлом и превратилось в "клуб пенсионеров".

Как в интервью ТВ-24 заметил Пойканс, у настоящих ученых - обычно это люди в возрасте до 60 лет, - нет времени на то, чтобы заниматься вопросами Академии наук, они занимаются реальной наукой.

В результате Академией "рулят" те, кто давно ушел из науки и кого стало быть есть время, чтобы заниматься такой работой.