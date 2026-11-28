Именно отопление, вероятнее всего, станет самой ощутимой статьей коммунальных расходов жителей Латвии этой зимой. Однако даже повышение тарифа на 15–20% не обязательно означает, что счет вырастет на столько же. Об этом в интервью nra.lv рассказала председатель совета Комиссии по регулированию общественных услуг (КРОУ) Алда Озола.

Один тариф — разные счета

По словам Озолы, прогнозировать расходы на отопление в масштабах всей страны практически невозможно: слишком многое зависит от конкретного жилья, способа его обогрева и погодных условий.

«Нет какого-то единого среднего показателя для всей Латвии», — подчеркнула глава регулятора.

При сравнении с предыдущим отопительным сезоном необходимо учитывать не только изменение стоимости теплоэнергии, но и фактическое потребление тепла. Например, при более теплой зиме повышение тарифа может быть частично компенсировано сокращением потребления. Если же морозы окажутся продолжительными, нагрузка на семейный бюджет возрастет даже там, где тарифы существенно не изменились.

Кроме того, два многоквартирных дома с одинаковой площадью и одинаковым тарифом могут получать совершенно разные счета из-за различий в состоянии здания и его теплоизоляции.

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Владельцам частных домов стоит проверить договоры

Еще сильнее могут различаться расходы домохозяйств, использующих индивидуальное отопление. Например, для владельцев газовых котлов существенное значение имеет то, когда был заключен договор на поставку природного газа, на какой срок и по какой цене.

В результате даже соседи, отапливающие сопоставимые по площади дома одним и тем же видом топлива, могут платить разные суммы.

Когда экономия зависит от соседей

Гораздо меньше возможностей самостоятельно управлять расходами на отопление у жителей многоквартирных домов, особенно старых зданий без индивидуального регулирования потребления тепла. Здесь, по словам Озолы, многое зависит от работы управляющих, а также от готовности собственников квартир совместно решать вопросы повышения энергоэффективности здания.

Глава регулятора признала, что в крупных рижских многоэтажках жильцам зачастую трудно договориться о проведении необходимых работ. При этом она напомнила, что для принятия решений по многим вопросам управления домом не требуется согласие абсолютно всех собственников — достаточно поддержки большинства.

Повышение энергоэффективности не обязательно должно начинаться с дорогостоящей реновации всего здания. Проверка состояния окон и дверей в местах общего пользования, устранение сквозняков и оценка состояния отопительной системы могут стать первыми шагами к сокращению теплопотерь.

Что можно сделать уже сейчас?

Журналист nra.lv Ритумс Розенбергс призвал жителей обратить внимание на то, через какие участки их жилья уходит тепло. В частности, проверить состояние окон и дверей, устранить щели и по возможности улучшить теплоизоляцию.

При этом важно не нарушать необходимую вентиляцию помещений: экономия тепла не должна оборачиваться повышенной влажностью и появлением плесени.

Тем же, для кого зимние коммунальные счета могут оказаться непосильными, стоит проверить свое право на получение жилищного пособия. Даже если раньше доходы семьи не позволяли претендовать на такую поддержку, с увеличением расходов на отопление ситуация может измениться.

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