У латвийских онкологических пациентов, которым по медицинским причинам не подходят некоторые традиционные методы лечения, появилась дополнительная возможность. В Рижской Восточной клинической университетской больнице впервые в стране провели электрохимиотерапию опухоли печени — процедуру, при которой действие противоопухолевого препарата усиливается с помощью электрических импульсов.

Первым пациентом, которому провели такую процедуру в Латвии, стал человек с метастазом колоректального рака в печени.

Как электричество помогает бороться с опухолью?

Процедуру выполнили в отделении инвазивной радиологии стационара «Гайльэзерс» под контролем компьютерной томографии. Суть метода заключается в том, что в область опухоли вводят специальные электроды. Создаваемые ими короткие электрические импульсы временно повышают проницаемость мембран раковых клеток, благодаря чему лекарственный препарат легче проникает внутрь и эффективнее воздействует на них.

Таким образом, в отличие от методов, при которых опухолевые ткани уничтожают посредством нагревания или замораживания, электрохимиотерапия сочетает действие медикамента и электрических импульсов.

Особую роль играет точность проведения процедуры. Компьютерная томография позволяет врачам контролировать расположение электродов относительно опухоли, окружающих органов и кровеносных сосудов.

Метод известен давно, но возможности его применения расширяются

Для лечения поверхностных опухолей электрохимиотерапию в мировой медицинской практике используют с 1991 года. Однако ее применение для воздействия на опухоли внутренних органов — сравнительно новое направление. Первые клинические исследования метода при метастазах в печени начались в 2009 году.

С 2023 года в рамках международного исследования RESPECT специалисты собирают данные об эффективности и безопасности электрохимиотерапии при лечении опухолей печени.

Внедрение этой технологии в Латвии стало очередным шагом в расширении возможностей местной онкологической помощи.

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Кому может помочь электрохимиотерапия?

Особое значение новый метод имеет для пациентов, которым из-за расположения опухоли или других медицинских обстоятельств невозможно провести хирургическую операцию либо применить традиционные методы абляции.

«Пациенты часто спрашивают: есть ли еще какой-то вариант лечения? В отдельных ситуациях электрохимиотерапия может стать одним из них», — поясняет заведующая отделением инвазивной радиологии Восточной больницы Айна Кратовска.

При этом электрохимиотерапия не является универсальной заменой хирургическому вмешательству или обычной химиотерапии. Она предназначена для локального воздействия на опухоль и может дополнять другие виды противоопухолевого лечения.

Решение о целесообразности ее применения принимается на консилиуме с участием врачей различных специальностей.

Как подчеркивает инвазивный радиолог, доктор медицинских наук Наурис Здановскис, главной задачей остается получение конкретной пользы для пациента — будь то улучшение контроля над опухолью или уменьшение вызванных заболеванием симптомов.

Когда станут известны результаты первой процедуры?

В проведении электрохимиотерапии участвовали инвазивные радиологи Наурис Здановскис и Робертс Наглис, медсестра Анжелика Урсуляна, помощница медсестры Ирина Янушевска, анестезиолог Алексей Чеснаков и медсестра-анестезист Сандра Гроза.

После процедуры состояние пациента было стабильным, жалоб у него не было.

Однако оценить воздействие электрохимиотерапии на опухоль сразу невозможно. Первые результаты лечения специалисты смогут определить примерно через один-два месяца.

Для латвийской медицины значение проведенной процедуры заключается прежде всего в том, что теперь врачи располагают еще одним инструментом лечения в сложных онкологических случаях, когда возможности применения других методов ограничены.