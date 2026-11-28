Более 70% опрошенных жителей Латвии хотя бы иногда сознательно избегают новостей. Каждый третий делает это несколько раз в неделю или чаще. Главные причины — эмоционально тяжелое содержание, избыток информации и тревога. При этом значительная часть опрошенных признается, что не доверяет СМИ или считает их политически ангажированными. Об этом свидетельствует исследование медиаграмотности населения, проведенное по заказу Национального совета по электронным СМИ (NEPLP).

Для многих жителей Латвии чтение новостей перестало быть привычкой, которой хочется следовать ежедневно. Вместо этого люди все чаще сознательно ограничивают потребление информации, чтобы избежать эмоционального напряжения и информационной перегрузки.

Об этом свидетельствуют результаты исследования «О медиаграмотности жителей Латвии», проведенного исследовательским центром Latvijas Fakti по заказу Национального совета по электронным СМИ (NEPLP).

Согласно опросу, более двух третей респондентов хотя бы иногда намеренно отказываются от просмотра, чтения или прослушивания новостей.

Каждый третий избегает новостей несколько раз в неделю

Исследование показало, что для значительной части населения отказ от новостей стал регулярным явлением. Так, 35% опрошенных сознательно избегают новостей как минимум несколько раз в неделю. Еще 15% делают это от одного до трех раз в месяц, а 22% — редко.

В общей сложности о сознательном избегании новостей с той или иной периодичностью сообщили 72% участников исследования.

При этом важно различать регулярный отказ от информации и временные перерывы, когда человек предпочитает отдохнуть от новостного потока. Сам по себе такой перерыв не означает, что человек полностью утратил интерес к происходящему в стране и мире.

Почему люди больше не хотят читать новости?

Самой распространенной причиной оказалось негативное и эмоционально тяжелое содержание публикаций. Среди респондентов, которые сознательно избегают новостей, этот фактор назвал 51%.

Почти столько же — 49% — пожаловались на информационную перегрузку. Еще 34% объяснили отказ от новостей нехваткой времени. Столько же опрошенных отметили, что новости вызывают тревогу, стресс или ухудшают самочувствие.

Таким образом, проблема заключается не только в содержании отдельных публикаций, но и в общем количестве информации, с которым человеку приходится сталкиваться ежедневно.

Новости поступают через сайты, социальные сети, мобильные приложения и другие каналы, причем одни и те же события могут многократно повторяться в информационной ленте.

В результате даже важные сообщения могут восприниматься как дополнительная нагрузка.

Каждый третий сомневается в объективности СМИ

Исследование выявило и другую причину отказа от новостей — недоверие к источникам информации.

Среди тех, кто сознательно избегает новостей, 33% считают СМИ необъективными или политически ангажированными. Еще 32% прямо назвали недоверие к СМИ одной из причин своего поведения. Столько же респондентов отметили, что в новостях слишком мало внимания уделяется решениям проблем, а вместо этого преобладает ощущение безнадежности.

Это означает, что часть аудитории устает не только от негативных событий, но и от того, как они освещаются.

Если новости постоянно рассказывают о проблемах, не объясняя возможных выходов из ситуации, у читателя может возникать ощущение, что происходящее невозможно изменить.

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Кто чаще всего отказывается от новостей?

Исследование показало, что привычки потребления информации заметно различаются в зависимости от возраста, места проживания и используемых медиаканалов.

Чаще сознательно избегают новостей молодые люди, представители национальных меньшинств, жители крупных городов и те, кто не пользуется программами Латвийского общественного медиа (LSM). Реже об отказе от новостей сообщают пожилые респонденты, жители сельской местности и аудитория общественных СМИ.

При этом причины недовольства у разных групп также отличаются. Например, пожилые респонденты сравнительно чаще считают СМИ необъективными и политически заинтересованными. Представители национальных меньшинств чаще называют недоверие к СМИ.

Эти различия показывают, что у аудитории нет одной общей причины отказа от новостей. Для одних главным фактором становится эмоциональное состояние, для других — недостаток времени, а для третьих — сомнения в достоверности и независимости информации.

Социальные сети тоже становятся источником перегрузки

Результаты исследования перекликаются с данными о проблемах, связанных с использованием социальных сетей. Согласно другой части того же исследования NEPLP, некоторые жители испытывают трудности с контролем времени, проводимого в социальных сетях. Постоянное обновление информационной ленты, уведомления и привычка регулярно проверять публикации могут мешать отдыху и концентрации.

Это создает противоречивую ситуацию: человек может одновременно чувствовать усталость от новостей и продолжать сталкиваться с ними в социальных сетях, даже если специально не открывает новостные порталы.

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Что это означает для СМИ?

Результаты исследования показывают, что борьба за внимание аудитории связана не только со скоростью публикации новостей.

Для читателей имеют значение объективность, понятность подачи и возможность увидеть не только саму проблему, но и ее причины, последствия и возможные решения.

При этом исследователи подчеркивают, что сознательное ограничение потребления информации не всегда следует воспринимать как негативное явление. Временный отказ от новостей может быть способом снизить эмоциональную нагрузку и сохранить внимание.

Однако слишком частое избегание информации создает другой риск: человек может пропускать сведения, необходимые для принятия повседневных решений и участия в общественной жизни.

Как проводилось исследование?

Исследование Latvijas Fakti проводилось с мая по июль 2026 года. В опросе приняли участие 1525 постоянных жителей Латвии в возрасте от 15 лет. Дополнительно исследователи провели 71 частично структурированное интервью с участниками в возрасте от девяти лет.

Полученные результаты позволяют оценить не только частоту отказа от новостей, но и причины, по которым жители Латвии сознательно ограничивают потребление информации.