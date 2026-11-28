Обитатель Рижского зоопарка северный олень Лаку за два дня избавился от внушительного груза весом 7,66 килограмма. Именно столько весили его рога, которые самец сбросил в преддверии зимы. Любопытно, что живущие вместе с ним самки по-прежнему красуются с рогами. В зоопарке объяснили, почему природа распорядилась именно так.

Сначала у Лаку отпал один рог, а на следующий день — второй. Этот совершенно естественный процесс ежегодно происходит у взрослых самцов северных оленей после завершения брачного периода.

Осенью внушительные рога помогают самцам соперничать за внимание самок. Зимой же необходимость носить столь тяжелое украшение отпадает.

Почему самки сохраняют рога?

Северные олени — единственные представители семейства оленевых, у которых рога регулярно растут у животных обоих полов.

Однако самки, в отличие от взрослых самцов, сохраняют их на протяжении зимы. В условиях сезонной нехватки пищи рога дают им преимущество перед другими членами стада, позволяя отстаивать места кормления. Это особенно важно для беременных самок, которым необходимо обеспечить достаточное питание до появления потомства.

Таким образом, зимой даже небольшие рога оказываются весьма полезными.

ЧИТАТЬ ЕЩЕ >> Финские лишайники оленям и чеснок жирафам. Что едят животные в Рижском зоопарке?

А как же олени Санта-Клауса?

Эта особенность северных оленей позволяет по-новому взглянуть и на привычные рождественские иллюстрации.

Если судить по внушительным рогам, с которыми обычно изображают упряжку Санта-Клауса в разгар зимы, среди его оленей вполне могут преобладать самки. Хотя молодые и кастрированные самцы также способны сохранять рога зимой.

Между тем рога взрослых самцов северного оленя по своим размерам уступают среди современных представителей семейства оленевых только рогам лося. Они могут достигать метра в ширину и 135 сантиметров в длину. У самок рога значительно меньше и имеют более простую форму.

Весной у Лаку начнут расти новые рога, а пока он может наслаждаться отдыхом и вкусным сеном, не нося на голове почти восьмикилограммовый груз.

В Рижском зоопарке приглашают посетителей познакомиться с семейством северных оленей. Именно зимой здесь можно своими глазами увидеть необычную картину: безрогого самца в окружении рогатых самок.