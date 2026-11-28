В субботу, 28 ноября, в Латвии сохранится морозная погода, однако существенных осадков не ожидается. Температура воздуха днем составит от −4 до +1 градуса. Синоптики предупреждают, что на отдельных участках дороги могут быть скользкими.

Последняя суббота ноября пройдет в Латвии под преимущественно облачным небом. При этом снегопадов и других существенных осадков синоптики не прогнозируют.

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, максимальная температура воздуха составит от −4 до +1 градуса.

Ветер будет слабым, поэтому сильного ветрового воздействия не ожидается.

Какая погода будет в Риге?

В столице также сохранится преимущественно облачная погода, однако временами небо будет проясняться.

Осадков не прогнозируется, ветер останется слабым. Днем температура воздуха составит от −3 до −1 градуса.

Водителей предупреждают о скользких дорогах

Несмотря на отсутствие существенных осадков, на отдельных участках дорог возможно образование гололедицы.

Особенно внимательными следует быть на мостах, путепроводах и менее загруженных дорогах, где покрытие может оставаться обледеневшим.

Водителям стоит выбирать скорость с учетом дорожных условий, а пешеходам — соблюдать осторожность на скользких тротуарах.

Таким образом, суббота обещает быть спокойной и преимущественно сухой, но по-зимнему холодной.