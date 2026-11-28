Последнее воскресенье ноября принесет жителям Латвии морозную, но преимущественно сухую погоду. Ночью температура местами опустится до −9 градусов, а днем сквозь облака будет выглядывать солнце. В Риге ожидаются прояснения и до −3 градусов. Водителям стоит соблюдать осторожность: на отдельных участках дорог сохранится гололедица.

В воскресенье, 29 ноября, в Латвии ожидается переменная облачность с солнечными прояснениями. Существенных осадков синоптики не прогнозируют, однако морозная погода сохранится.

При этом наиболее холодным временем суток станет ночь, когда температура воздуха в некоторых районах страны опустится до −9 градусов.

Ночью мороз усилится

В ночь на воскресенье небо над большей частью Латвии будет облачным, хотя на западе страны местами появятся прояснения. Осадков практически не ожидается. Будет дуть слабый или умеренный ветер южных направлений.

Температура воздуха понизится до −4…−9 градусов. Несколько теплее будет в отдельных районах побережья Рижского залива, где ожидается от −1 до −3 градусов.

Несмотря на отсутствие снегопада, дороги местами останутся скользкими.

Днем появится солнце

В воскресенье облака начнут рассеиваться, и во многих районах Латвии временами будет светить солнце. При этом существенного потепления ждать не стоит: максимальная температура воздуха составит от −4 до 0 градусов.

Сохранится слабый или умеренный ветер с юга.

Из-за отрицательной температуры и уже образовавшегося льда на отдельных участках дорог может сохраняться гололедица. Особенно внимательными следует быть на загородных дорогах и малоиспользуемых участках.

Какая погода ожидается в Риге?

В столице ночь на воскресенье будет преимущественно облачной и сухой. Температура воздуха составит −4…−6 градусов, ветер будет слабым.

Днем облачность уменьшится, и погода станет солнечной. Однако воздух прогреется лишь до −3…−1 градуса.

Таким образом, последнее воскресенье ноября будет благоприятным для прогулок благодаря отсутствию осадков и периодическим прояснениям, но теплая одежда по-прежнему необходима.

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Водителям следует учитывать гололедицу

Синоптики предупреждают, что на отдельных участках дорог возможны скользкие условия даже без новых осадков.

Поэтому автомобилистам рекомендуется выбирать скорость с учетом состояния покрытия и соблюдать увеличенную дистанцию.

Пешеходам также стоит быть осторожнее на тротуарах, лестницах и других поверхностях, где после предыдущих осадков мог образоваться лед.