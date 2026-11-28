Чем болели жители Латвии несколько столетий назад, как питались и какие травмы получали? Ответы на эти вопросы могут храниться в старинных церковных склепах, где до наших дней сохранились мумифицированные человеческие останки. Пятеро студентов-медиков Рижского университета Страдиня (RSU) начали необычный для Латвии исследовательский проект, сообщает Служба новостей Латвийского телевидения.

Под полом церкви — другой мир

Пока в Эрбергской евангелическо-лютеранской церкви, расположенной неподалеку от границы с Литвой, заканчивается богослужение, пятеро молодых исследователей готовятся спуститься под землю. Их интересует крипта — подвальное помещение церкви, где на протяжении столетий хоронили представителей знатных семейств. Здесь покоятся представители баронских родов Фитингофов, Таубе и Ган.

Сама церковь была построена в конце XVII века. Примерно тогда же здесь появились и первые захоронения. Сегодня их изучают Лива Эглите, Мадара Узула, Элизабете Лайзане, Владислав Петров и Алексис Кевиньш. Все пятеро учатся на медицинском факультете RSU.

Инициатором проекта стал Алексис. Как признается Мадара, она согласилась участвовать в исследовании, даже не дослушав до конца его голосовое сообщение с предложением.

«Это наша история. Наши предки», — объясняет интерес будущих врачей к старинным захоронениям Лива Эглите.

Хотя обычно студенты-медики сосредоточены на современных технологиях и будущем медицины, изучение прошлого, по их мнению, также способно многое рассказать о здоровье современного человека.

Чем латвийские мумии отличаются от египетских?

При слове «мумия» большинство людей представляет себе завернутое в ткань тело древнего египтянина. Однако для возникновения мумии вовсе не обязательно искусственное бальзамирование. При определенных условиях человеческие останки могут мумифицироваться естественным путем. Если ткани высыхают быстрее, чем происходит их разложение, они способны частично сохраняться на протяжении нескольких столетий. Именно такие останки интересуют латвийских исследователей.

Как поясняют в RSU, изучение болезней людей прошлого по сохранившимся останкам называется палеопатологией. До сих пор в Латвии подобные исследования проводились преимущественно на основе костного материала, полученного во время археологических раскопок. Мумифицированные мягкие ткани открывают дополнительные возможности для изучения заболеваний, травм, питания и образа жизни людей.

Исключением в латвийской научной практике стала древнеегипетская мумия из коллекции нынешнего художественного музея «Рижская биржа». Еще в 2000 году ее исследовали с помощью рентгена, компьютерной томографии и эндоскопии. Однако систематического изучения мумифицированных захоронений непосредственно на территории Латвии до сих пор не проводилось.

Из 70 потенциальных объектов осталось меньше десяти

Идея проекта возникла после лекции итальянского биоархеолога и палеопатолога Дарио Пьомбино-Маскали, работающего в Вильнюсском университете и уже много лет занимающегося исследованием мумий.

Алексис заинтересовался возможностью проведения аналогичной работы в Латвии. Вместе с другими студентами он подготовил проект, получивший финансирование в рамках программы поддержки студенческих исследований и инноваций.

Первоначально исследователи выявили около 70 потенциально интересных объектов — церквей и усадеб. Однако после общения с приходами и самоуправлениями выяснилось, что реально обследовать можно менее десяти. Часть захоронений недоступна, другие были разграблены или разрушены в разные исторические периоды.

Печальная судьба постигла и склепы Эрбергской церкви. По словам председателя приходского совета Аниты Крузе, серьезные разрушения произошли во время Второй мировой войны.

Теперь в приходе надеются, что работа молодых ученых поможет не только задокументировать сохранившиеся захоронения, но и будет способствовать восстановлению исторических склепов.

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Современные технологии вместо вскрытия гробов

В церковные склепы исследователи спускаются в защитных костюмах. Не столько из-за возможного присутствия бактерий, сколько для защиты от пыли и плесени. При этом работа студентов принципиально отличается от привычных археологических раскопок.

«Мы не будем вскрывать гробы, не будем вмешиваться в захоронения. Это не наша цель», — подчеркивает Алексис.

Получив разрешение комиссии по этике, молодые исследователи проводят фотофиксацию и трехмерное сканирование доступных останков, не прикасаясь к ним и не перемещая их. Такой подход позволяет создавать цифровые модели, которые впоследствии можно изучать на компьютере, не подвергая сами останки дополнительному воздействию.

Вопрос о применении других методов, в частности компьютерной томографии, будет рассматриваться после завершения нынешнего этапа проекта.

Как жили бароны и чем болели крестьяне?

У исследования есть и одно существенное ограничение. В церковных склепах, как правило, хоронили представителей состоятельных и влиятельных семейств. Останков обычного крестьянина или служанки здесь не найти.

Между тем питание, физическая нагрузка, условия жизни и распространенность заболеваний у представителей разных сословий могли существенно различаться. Поэтому будущие результаты исследований прежде всего позволят больше узнать о жизни и здоровье состоятельных жителей Латвии прошлых столетий, а не всего населения того времени.

Сама традиция захоронений внутри церквей постепенно прекратилась во второй половине XVIII века. Как отмечают в RSU, одной из причин стали санитарные соображения. В Риге подобные захоронения были прекращены в 1773 году, а в Курляндском и Земгальском герцогстве их запретили в 1780 году.

Весной появится карта мумифицированных захоронений

Первый этап проекта рассчитан до мая 2027 года. К этому времени студенты планируют систематизировать полученные сведения, подготовить научную публикацию и составить карту исследованных мест, где сохранились мумифицированные человеческие останки.

Затем предстоит определить, какие из них представляют наибольший интерес для дальнейшего изучения.

В проекте участвуют специалисты Института истории медицины RSU и Вильнюсского университета. Продолжение работы во многом будет зависеть от финансирования и развития международного сотрудничества.

Пятеро будущих медиков надеются, что их инициатива станет отправной точкой для развития в Латвии нового направления научных исследований, объединяющего медицину, историю и археологию.