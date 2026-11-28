В Адажском крае планируют построить двухуровневую транспортную развязку на пересечении Таллинского шоссе (A1) и дороги Рига — Царникава — Адажи (P1). Проект также предусматривает продление улицы Ригас гатве и изменение дорожной инфраструктуры рядом с промышленными территориями. Все расходы на строительство покроет государство, а завершить проект, согласно предварительным планам самоуправления, могут в 2028 году.

В Адажском крае готовятся к масштабной реконструкции одного из загруженных перекрестков Таллинского шоссе. На пересечении государственной трассы A1 с дорогой на Царникаву планируется построить двухуровневую транспортную развязку.

Депутаты Адажской краевой думы поддержали заключение соглашения с государственным предприятием Latvijas valsts ceļi (LVC), которое будет отвечать за реализацию проекта.

Главная цель изменений — повысить безопасность движения на участке, где пересекаются сразу несколько транспортных потоков.

Что изменится на Таллинском шоссе?

Проект предусматривает создание двухуровневого пересечения Таллинского шоссе (A1) с региональной дорогой Рига — Царникава — Адажи (P1). Кроме того, планируется продлить улицу Ригас гатве, обеспечив новое соединение с дорожной сетью.

Сейчас в этом районе к Таллинскому шоссе примыкают три важных транспортных направления: дорога на Царникаву и две улицы, которыми преимущественно пользуются предприятия промышленной зоны.

Такая организация движения создает дополнительные сложности для автомобилистов, особенно при пересечении интенсивного потока транспорта на главной дороге.

Двухуровневая развязка позволит разделить часть транспортных потоков, уменьшить количество конфликтных ситуаций на перекрестке и сделать движение более безопасным.

При этом конкретная схема движения после реконструкции, включая расположение съездов и направления поворотов, должна определяться проектной документацией.

Изменения затронут и улицу Бирзниеку

Строительные работы коснутся не только государственных автодорог, но и принадлежащей самоуправлению улицы Бирзниеку. Здесь планируется установить опору уличного освещения и провести небольшую реконструкцию дорожного участка, чтобы обеспечить необходимое соединение улиц.

Согласно соглашению, Адажское самоуправление разрешит Latvijas valsts ceļi выполнять на своей территории весь комплекс работ — от проектирования до сдачи построенной инфраструктуры в эксплуатацию.

Таким образом, государственное предприятие сможет реализовать проект как единый объект, несмотря на то что часть земель и дорог находится в собственности самоуправления.

Кто заплатит за строительство?

Все расходы на реализацию проекта возьмет на себя Latvijas valsts ceļi за счет государственного бюджета. Адажскому самоуправлению не потребуется выделять дополнительные средства непосредственно на строительство развязки. Однако после завершения работ муниципалитет должен будет принять в собственность инфраструктуру, построенную на принадлежащей ему земле. В дальнейшем именно самоуправление будет отвечать за ее содержание в пределах своей собственности.

Таким образом, расходы на строительство и последующее обслуживание отдельных элементов инфраструктуры будут распределены между государством и муниципалитетом.

Когда появится новая развязка?

Согласно информации, опубликованной Адажским самоуправлением, объект предполагается ввести в эксплуатацию в 2028 году. Однако это предварительный срок, а не утвержденная дата открытия движения. Для реализации проекта еще предстоит пройти необходимые этапы проектирования, организации строительных работ и приемки инфраструктуры.

Точная стоимость строительства в опубликованном сообщении не названа. Поэтому говорить о конкретной дате начала работ и возможных временных ограничениях движения пока рано.

Почему Таллинское шоссе возле Адажи требует изменений?

Таллинское шоссе — одна из важнейших транспортных магистралей Латвии, связывающая Ригу с северной частью страны и Эстонией. В районе Адажи магистраль одновременно обслуживает транзитный транспорт и местные поездки жителей, работников предприятий и посетителей коммерческих объектов. По мере развития прилегающих территорий увеличивается значение безопасных съездов и пересечений.

На отдельных участках A1 дорожные службы уже предпринимали меры по повышению безопасности, в том числе ограничивали левые повороты и изменяли организацию движения.

Однако такие решения не заменяют полноценной реконструкции сложных перекрестков.

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Строительство новой двухуровневой развязки должно стать более долгосрочным решением для участка, где сталкиваются интересы транзитного транспорта и местных водителей.

При этом окончательные преимущества для автомобилистов можно будет оценить после утверждения схемы движения и завершения строительства.