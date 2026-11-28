В Риге недостаточно просто стоять на остановке, чтобы дождаться автобуса. На некоторых маршрутах пассажирам необходимо подать водителю сигнал, подняв руку. Хотя система остановок по требованию действует уже давно, для части горожан она до сих пор становится неожиданностью, пишет LA.LV .

Как не пропустить свой автобус?

Речь идет об остановках, обозначенных специальным символом в виде зеленой руки. Как правило, они расположены на участках маршрутов с небольшим пассажиропотоком.

На таких остановках действуют два простых правила:

если вы хотите сесть в автобус, при его приближении необходимо поднять руку, чтобы водитель вас заметил;

если вы уже находитесь в салоне и хотите выйти на остановке по требованию, нужно заблаговременно нажать кнопку выхода.

Пассажиры, которые ежедневно пользуются другими маршрутами, могут годами не сталкиваться с этой системой. Поэтому особенно легко попасть в неприятную ситуацию во время поездки в незнакомый район города.

Чуть не опоздали на самолет

В социальной сети X развернулась оживленная дискуссия о том, как правильно пользоваться такими остановками. Одна из участниц рассказала, что незнание правил едва не создало проблемы путешественникам.

«Хорошо, что я спросила, иначе эти люди так и остались бы стоять и еще на самолет бы не успели», — написала она.

Другая рижанка вспомнила похожий случай со времен, когда по городу еще курсировали маршрутки. Она просто стояла на остановке, а водитель проехал мимо. К счастью, он заметил, что женщина начала махать рукой, и все-таки остановился. Водитель тогда объяснил пассажирке, что не может знать, собирается ли стоящий на остановке человек ехать именно с ним.

«Нужно плакать»

Не обошлось в обсуждении и без юмора.

«Нужно поднять ручку, если ты снаружи. Нужно нажать кнопочку, если ты внутри», — кратко объяснил один из комментаторов.

Другие предложили стоять с постоянно поднятой рукой, «голосовать» за общественный транспорт или даже надевать светоотражающий жилет, чтобы водитель наверняка заметил пассажира.

А на вопрос о том, что нужно сделать, чтобы автобус остановился, один из пользователей лаконично ответил: «Нужно плакать».

Впрочем, далеко не все относятся к системе с юмором. Некоторые пассажиры считают, что остановки по требованию появились и там, где желающих воспользоваться общественным транспортом вполне достаточно.

Особенно важно помнить об этом в темное время суток

В конце осени и зимой, когда значительная часть поездок приходится на темное время суток, пассажирам особенно важно подавать сигнал заранее и находиться в хорошо освещенной части остановки.

При этом выходить на проезжую часть или пытаться остановить автобус в последний момент не следует.

А если поездка предстоит по незнакомому маршруту, стоит обратить внимание на обозначения остановок. Незнание одной небольшой особенности рижской транспортной системы может обернуться ожиданием следующего автобуса, а в случае поездки на вокзал или в аэропорт — и более серьезными неприятностями.