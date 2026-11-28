Уже в ближайшие выходные, 27–29 ноября, в Латвии начнут работать рождественские ярмарки и засияют первые ёлки. Посетителям обещают концерты, мастер-классы, световые инсталляции и другие праздничные развлечения.

Рига: Главную рождественскую ёлку Риги торжественно зажгут в субботу, 28 ноября, в 17:00 на Ратушной площади.

Праздновать начнут заранее. Традиционная рождественская ярмарка на Домской площади в Старой Риге начнёт работать уже в пятницу, 27 ноября, и продлится до 3 января.

С 27 по 29 ноября с 17:00 можно будет увидеть завершающие показы масштабной световой инсталляции на берегу Даугавы. На набережной в районе Андрейсалы, возле улицы Экспорта, посетителей ждёт зрелищное световое шоу.

Даугавпилс: 29 ноября в 17:00 на площади Единства в Даугавпилсе состоится торжественное зажжение главной городской рождественской ёлки. Жителей и гостей города приглашают на праздничное мероприятие «В бриллиантовом сиянии замковой ёлки».

В праздничной программе примут участие герои сказки «Снежная королева» — Кай и Герда. Вместе с воспитанниками вокальной студии «Pērlītes» под руководством Иветы Устинсковой они помогут зажечь главную городскую ёлку.

Юрмала: Главную рождественскую ёлку Юрмалы торжественно зажгут 28 ноября. Церемония зажжения ёлки начнётся в 16:30 в районе Майори. В этом году в Юрмале установят самую высокую рождественскую ёлку за всю историю города — её высота составит 18 метров.

Праздничную атмосферу дополнит самая длинная в Латвии аллея рождественских ёлок. На улицах Йомас и Тиргоню будут установлены 217 украшенных ёлочек.

В этот же день состоится открытие Юрмальского фестиваля света, который продлится до 10 января 2027 года. В разных частях города посетителей также порадуют видеопроекции на фасадах зданий, световые и лазерные инсталляции, а также интерактивные световые объекты.