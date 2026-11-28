Жители Лудзенского края настолько привыкли к предупреждениям об угрозах в воздушном пространстве, что некоторые уже отключают уведомления на телефонах, а другие просто не просыпаются по ночам. Между тем в самой Лудзе до сих пор нет ни одного полностью оборудованного убежища. Как выяснили журналисты TV3 , ближе всего к созданию такого объекта подошел частный предприниматель, а не самоуправление.

Когда воздушная тревога становится частью повседневной жизни

В ночь на 27 ноября над Лудзенским краем вновь был замечен беспилотник, на короткое время проникший в воздушное пространство Латвии. Военные задействовали истребители и дрон-перехватчик, а жители получили предупреждения через систему сотового вещания.

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От Лудзы до российской границы по прямой около 20 километров. Для местных жителей подобные предупреждения уже перестали быть исключительным событием.

Однако постоянное ожидание возможной угрозы сказывается на эмоциональном состоянии людей.

«Ночь проходит без сна, нарастает чувство тревоги, но никакой ясности, что и как делать, нет!» — признается жительница Лудзенского края Ингуна.

Другие реагируют на предупреждения гораздо спокойнее. Например, живущая на хуторе Рита обнаружила очередное уведомление на телефоне только утром — ночью она крепко спала.

«Если бы я жила в городе, другое дело. Я живу на хуторе — как жили, так и продолжаем жить», — говорит женщина.

Частые предупреждения создают еще одну проблему: люди постепенно привыкают к сигналам тревоги и могут перестать воспринимать их как повод для немедленных действий.

Лучшее убежище пока принадлежит частному владельцу

В самой Лудзе определено несколько помещений, которые могут использоваться в качестве убежищ. Однако ни одно из них еще не оборудовано полностью. Наиболее подготовленным на данный момент оказалось подвальное помещение частной недвижимости, которое предприниматель приспосабливает для нужд гражданской защиты.

Как пояснила специалист по гражданской обороне полиции самоуправления Лудзенского края Иева Силова, помещение имеет достаточно хорошие защитные характеристики. Здесь уже приведена в порядок вентиляция, предусмотрена возможность оборудовать туалеты, душевые и отдельное помещение для оказания медицинской помощи.

Подвал способен вместить до 250 человек. В дальнейшем здесь планируется разместить спальные места, в том числе рассматривается возможность установки двухъярусных кроватей. Хотя работы еще не завершены, в случае угрозы люди уже сейчас могут воспользоваться этим помещением для временного укрытия.

Почти 230 тысяч евро на пять убежищ

Муниципальные убежища журналистам не показали. В самоуправлении, однако, признали, что пока эти помещения оборудованы лишь частично.

В 2027 году местные власти рассчитывают приспособить для гражданской защиты как минимум пять подвалов:

три в Лудзе — в доме культуры и двух дошкольных образовательных учреждениях;

два в Карсаве — в доме культуры и дошкольном образовательном учреждении.

На реализацию проекта с привлечением средств европейских фондов предусмотрено почти 230 тысяч евро.

По словам руководителя проектов Лудзенского самоуправления Лаймы Пойкане, в помещениях необходимо обеспечить базовые условия пребывания людей, включая электроснабжение и пожарную безопасность. Также планируется приобрести складные скамейки, кровати и другое оборудование.

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Даже после завершения работ мест хватит не всем

Впрочем, полностью решить проблему гражданской защиты населения за счет приспособления имеющихся подвальных помещений не удастся. По оценке самоуправления, общая вместимость убежищ в Лудзенском крае составит до 4100 человек. Мест для всех жителей края не будет, признает Иева Силова.

При этом ситуация в Лудзе отражает более широкую проблему, характерную для многих латвийских самоуправлений. На зданиях по всей стране появляются зеленые указатели, обозначающие места укрытия. Однако наличие такого знака еще не означает, что за дверью находится полностью оборудованное убежище, рассчитанное на длительное пребывание людей.

Для жителей восточного приграничья этот вопрос особенно актуален: пока работы по созданию инфраструктуры гражданской защиты продолжаются, предупреждения о возможных угрозах с воздуха поступают уже сейчас.