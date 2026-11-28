С 28 ноября по Латвии начал курсировать пассажирский электропоезд с особым рождественским оформлением. Совершить небольшое праздничное путешествие можно будет вплоть до Рождества, причем доплачивать за него не придется.

Необычный проект реализовало Огрское краевое самоуправление в сотрудничестве с пассажирским перевозчиком Vivi, сообщает Visit Ogre.

Праздничное оформление получил электропоезд под названием Ozols («Дуб»). В интерьере вагона воссозданы мотивы рождественских украшений Огре: освещенная железнодорожная платформа, ангелы, светящиеся шары, глобус, Вифлеемская звезда и другие декоративные элементы.

Дополняют оформление праздничные гирлянды и специально изготовленные ленты с названиями городов Огрского края. Над украшением работали сотрудники краевого управления культуры и туризма.

В вагоне также разместили QR-код, отсканировав который пассажиры смогут открыть интерактивную карту рождественских инсталляций Огрского края, узнать об их значении и спланировать собственное путешествие.

Праздничная иллюминация в Огре, Икшкиле, Кегумсе и Лиелварде зажжется 29 ноября и будет радовать жителей и гостей края до конца января.

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Как попасть на рождественский поезд

До Рождества праздничный состав будет курсировать по всем маршрутам электропоездов Vivi. Таким образом, увидеть необычное оформление смогут не только пассажиры, направляющиеся в Огре, но и жители других городов Латвии.

Специальный билет приобретать не требуется. Достаточно оплатить поездку по обычному тарифу на сайте Vivi, в мобильном приложении Vivi Latvija, билетной кассе или у кондуктора.

Расписание рождественского поезда на воскресенье, 29 ноября

Айзкраукле – Рига: 5:03–6:21;

Рига – Тукумс-2: 6:30–7:53;

Тукумс-2 – Рига: 8:09–9:29;

Рига – Айзкраукле: 9:39–10:57;

Айзкраукле – Рига: 11:30–12:51;

Рига – Слока: 13:00–13:50;

Слока – Рига: 14:09–14:59;

Рига – Лиелварде: 15:09–16:06;

Лиелварде – Рига: 16:24–17:21;

Рига – Тукумс-2: 17:30–18:55;

Тукумс-2 – Рига: 19:09–20:29;

Рига – Лиелварде: 20:39–21:36.

А поскольку именно в воскресенье в Огрском крае зажгутся рождественские огни, поездка на праздничном поезде может стать частью семейного путешествия выходного дня.

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