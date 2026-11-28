Продовольственно-ветеринарная служба Латвии (PVD) обнаружила сальмонеллу в медальонах из филе индейки польского происхождения. Заражение выявлено в партии № 261031801, которая продавалась в упаковках по 3,5 килограмма. Срок годности продукции уже истек, и в магазинах ее больше нет. Однако потребителям стоит проверить, не осталось ли такое мясо в морозильнике.

В Латвии выявлена партия мяса индейки польского производства, зараженная бактериями сальмонеллы. Об этом сообщила Продовольственно-ветеринарная служба (PVD) по результатам лабораторного контроля.

Опасный микроорганизм Salmonella Agona обнаружен в медальонах из филе индейки.

Как определить опасную партию?

По данным PVD, зараженная продукция имеет следующие характеристики:

Продукт: медальоны из филе индейки.

медальоны из филе индейки. Страна происхождения: Польша.

Польша. Вес упаковки: 3,5 кг.

3,5 кг. Номер партии: 261031801.

261031801. Срок годности: до 16 ноября 2026 года.

до 16 ноября 2026 года. Выявленная бактерия: Salmonella Agona.

В службе подчеркивают, что срок годности продукта уже истек и в продаже он больше не доступен. Тем не менее потребителям, которые ранее покупали индейку большими упаковками, стоит проверить запасы замороженного мяса.

Если сохранился продукт указанной партии, употреблять его не следует, даже если все это время он находился в морозильнике. Замораживание не гарантирует уничтожения сальмонелл.

Чем опасна сальмонелла?

Бактерии рода Salmonella вызывают сальмонеллез — инфекционное заболевание, поражающее преимущественно желудочно-кишечный тракт. Наиболее распространенные симптомы — диарея, боли в животе, повышенная температура, тошнота и иногда рвота.

Обычно симптомы появляются в течение 6–72 часов после заражения, хотя иногда инкубационный период может быть более продолжительным.

Особую опасность инфекция представляет для маленьких детей, пожилых людей и людей с ослабленным иммунитетом. При выраженном обезвоживании, высокой температуре или тяжелом течении болезни необходимо обратиться за медицинской помощью.

Как можно заразиться?

Основной риск связан с употреблением сырого или недостаточно термически обработанного мяса птицы.

Однако заражение возможно и без непосредственного употребления опасного продукта. Например, бактерии могут попасть с сырого мяса на разделочную доску, нож, руки или другие продукты, которые затем употребляются без тепловой обработки.

Поэтому при приготовлении птицы необходимо соблюдать несколько правил:

Полностью прожаривать или проваривать мясо. Температура внутри продукта должна достигать не менее 74 °C.

Не использовать одну и ту же разделочную доску для сырого мяса и готовой пищи без тщательного мытья.

Мыть руки и кухонные принадлежности после контакта с сырой птицей.

Не промывать сырую индейку под краном, поскольку брызги воды могут распространять бактерии по кухне.

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Информация передана другим странам ЕС

После обнаружения нарушения PVD направила уведомление через европейскую Систему быстрого оповещения о рисках, связанных с пищевыми продуктами и кормами (RASFF).

Эта система позволяет контролирующим органам стран Евросоюза оперативно обмениваться сведениями об опасной продукции и при необходимости принимать меры для защиты потребителей.

Ранее латвийская служба уже сообщала о выявлении сальмонелл в других мясных продуктах, включая куриное мясо и свиной фарш.

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Сейчас речь идет о конкретной партии польской индейки. Данных о том, что вся продукция этого вида или все мясо птицы из Польши представляет опасность, нет.