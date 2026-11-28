Вечером в субботу, 28 ноября, на Ратушной площади торжественно зажгли главную рождественскую елку Риги. Церемония, сопровождавшаяся сказочным представлением, дала старт праздничным мероприятиям в столице накануне Первого адвента. Как это было — смотрите в нашей фотогалерее.

В Старую Ригу пришла рождественская сказка. В этом году церемонию зажжения главной елки столицы объединили с театрализованным представлением «Стражи зимнего света».

По сюжету четыре хранителя света — Утро, День, Вечер и Ночь — объединили свои силы, чтобы отыскать Свет и вернуть его городу в преддверии Рождества.

Сказочную историю с помощью танца, музыки и художественного слова представили артисты объединения современной хореографии LDM5 и актер Арис Матесович. Музыку к постановке написал Мартиньш Озолиньш-Озолс. Кульминацией праздника стало зажжение огней на рождественской елке.

Однако этим праздничные выходные в столице не заканчиваются. Уже в воскресенье, 29 ноября, состоится торжественное открытие рождественской ярмарки на Домской площади, которая начала работать еще в пятницу. Посетить ее можно будет ежедневно до 3 января 2027 года.

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В Первое воскресенье Адвента рождественское настроение будут создавать и в других районах столицы. В Ильгюциемсе состоятся шествие гномов и мастер-класс по изготовлению масок, в парке Дворца культуры «Зиемельблазма» зажгут праздничную елку, а в церквях и культурных центрах пройдут концерты.

В Торнякалнсе возле Рижской лютеранской церкви откроется традиционный рождественский сад «12 святых ночей», который можно будет посетить до 31 декабря.

Вход на перечисленные праздничные мероприятия бесплатный.

А пока предлагаем полюбоваться зажжением елки на Ратушной площади и окунуться в атмосферу приближающегося Рождества.