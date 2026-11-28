«Мы с соседями создали общий чат для обсуждения вопросов, связанных с нашим домом (управление, обслуживание и т. д.), в американском мессенджере WhatsApp. Дом находится в Риге. Поскольку некоторые собственники квартир живут за пределами Латвии, обсуждение происходит на разных языках — люди пишут на том языке, на котором им удобно, но мы все друг друга понимаем.

В связи с этим возникает вопрос: является ли нарушением ситуация, когда люди в закрытом чате общаются не только на государственном языке? Хотелось бы узнать мнение Центра государственного языка. Читатель портала bb.lv».

Отвечает представитель Центра государственного языка Зане Перконе-Кадеге:

— Согласно части 3 статьи 2 Закона о государственном языке, закон напрямую не регулирует использование языков в неофициальном и частном общении. Из этого следует, что, если закрытый чат добровольно создан жителями и группа служит исключительно неформальной платформой для обмена мнениями частных лиц, где все участники добровольно и без возражений общаются на нескольких языках, Закон о государственном языке такого общения не регулирует. Соответственно, такое общение само по себе нарушением не является.

В то же время важно подчеркнуть, что этот принцип не подлежит расширительному толкованию и ни в коем случае не допускает снижения статуса государственного языка или ограничения прав носителей латышского языка — в том числе в сфере, касающейся многоквартирных домов.

Если чат, созданный группой жителей, используется для обсуждения вопросов, которые касаются фактического управления, эксплуатации и обслуживания многоквартирного жилого дома, подготовки общих собраний, планов ремонтных работ или проектов решений общих собраний, порядка управления или обслуживания дома и т. п., это уже не просто частный чат для общения, а реализация законных интересов совладельцев в соответствии с Законом о квартирной собственности.

Каждому собственнику квартиры в Латвийской Республике гарантировано право получать всю информацию, связанную с общей собственностью, а также полноценно участвовать в обсуждении вопросов, касающихся данной общей собственности, и в принятии связанных с этим решений на государственном языке.

Ни один собственник квартиры многоквартирного дома не обязан владеть каким-либо иностранным языком или использовать инструменты перевода, чтобы участвовать в обсуждении вопросов, связанных со своим жильём.

Недопустимы ситуации, когда в группе общения жильцов многоквартирного дома:

— дискуссии ведутся только на иностранном языке;

— игнорируется право кого-либо из участников общаться, предоставлять или получать информацию на государственном языке;

— создаются затруднения, препятствия и/или запреты кому-либо из участников общаться на государственном языке.

Также важно упомянуть, что если в группе общения участвуют должностные лица товарищества собственников квартир, уполномоченные лица общности собственников квартир, управляющий домом или иное уполномоченное лицо, то любая информация, предоставляемая этими лицами, — предупреждения о ремонтных работах, сообщения об авариях, разъяснения о счетах и т. п. — должна быть подготовлена на государственном языке.

Общение управляющего, уполномоченного или других подобных лиц с жителями на иностранном языке, сопровождающееся запретом на использование государственного языка или его заменой, является нарушением норм Закона о государственном языке.

Таким образом, хотя в неформальном, взаимно согласованном и действительно добровольном общении частных лиц использование разных языков как таковое не запрещено, это не может служить основанием для ограничения использования государственного языка или его вытеснения из процесса управления многоквартирным жилым домом.

Право лица, использующего латышский язык, получать информацию и общаться на государственном языке является первичным и неоспоримым, в том числе когда речь идёт о вопросах, касающихся жилого дома.