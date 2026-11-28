«Сын разводится с женой, хочет продать квартиру, взять свою часть денег и уехать, а жена настаивает на том, чтобы вся квартира осталась ей. Сын пока живет у меня, жена сменила замки и его вообще не впускает в ту квартиру, хотя там осталась часть его вещей.

А недавно во время очередной ссоры сказала, что или сама его убьет, или людей наймет. Сын говорит, что это ерунда, но я боюсь — мало ли что.

Можно ли такие слова считать угрозой его жизни и стоит ли написать заявление в полицию? И как доказать, что она угрожала, если она будет отказываться от своих слов (сын их, естественно, не записал)? Читательница bb.lv»

Отвечает юрист Валтерс Бергс:

– В этой и подобных ситуациях я бы рекомендовал обязательно обратиться в полицию.

Фраза «я тебя убью или найму людей, которые это сделают» по своему содержанию однозначно является угрозой убийством. Однако это еще не означает автоматически, что совершено уголовное преступление, предусмотренное статьей 132 Уголовного закона Латвии.

Упомянутая статья предусматривает уголовную ответственность за угрозу совершить убийство или причинить тяжкий вред здоровью, если имелись реальные основания опасаться, что угроза может быть исполнена. При этом угрозы в отношении супруга или бывшего супруга выделены отдельно и могут повлечь более строгую уголовную ответственность — вплоть до трех лет лишения свободы.

То, что разговор не был записан, не означает, что обращаться бессмысленно. Показания сына сами по себе являются источником доказательств, а полиция вправе проверить и другие обстоятельства.

Я бы посоветовал уже сейчас максимально подробно записать дату, время, место, причину конфликта, точные слова жены и все, что происходило до и после угроз. Необходимо сохранить всю переписку в SMS, WhatsApp, Messenger и голосовые сообщения. Если угрозы повторятся, их следует документировать.

Если продолжаются угрозы, нежелательные контакты, преследование или иные систематические действия такого рода, следует учитывать и статью 132.1 Уголовного закона о преследовании, которая также предусматривает повышенную ответственность, если речь идет о супруге или бывшем супруге.

Что касается вопроса о разделе квартиры, то его следует отделять от вопроса об угрозах. Само по себе желание жены оставить квартиру себе не означает, что она имеет на это право.

Нужно выяснить, на кого оформлена квартира, когда и на какие средства она приобретена, а также заключался ли брачный договор. Раздел совместного имущества при разводе решается отдельно, согласно нормам Гражданского закона.

При разделе имущества под «общей вещью» понимается имущество, которое нельзя признать принадлежащим исключительно одному из супругов. То же относится к обязательствам лиц, состоящих в браке.