В субботу, 28 ноября, гололедица осложняет движение на дорогах Курземе. Особенно осторожными водителям следует быть на участках Лиепайского и Вентспилсского шоссе, а также на региональных дорогах в окрестностях четырех городов. Для обработки скользких участков задействовано 11 единиц зимней техники.

В субботу утром на западе Латвии сохраняются сложные дорожные условия. По информации Latvijas valsts ceļi (LVC), во многих местах Курземе на проезжей части образовалась гололедица, затрудняющая движение транспорта.

Дорожные службы обрабатывают опасные участки противогололедными материалами. В работах задействовано 11 единиц зимней техники.

Какие участки дорог наиболее опасны?

По данным LVC, движение затруднено на двух главных государственных автодорогах:

Лиепайское шоссе (A9) — от Циецере до Лиепаи.

— от Циецере до Лиепаи. Вентспилсское шоссе (A10) — от Стразде до Вентспилса.

Кроме того, гололедица осложняет движение на региональных дорогах в окрестностях Кулдиги, Лиепаи, Талси и Вентспилса.

Водителям, планирующим поездки в западную часть Латвии, рекомендуется учитывать возможное увеличение времени в пути.

Почему дороги остаются скользкими даже после обработки?

В Latvijas valsts ceļi напоминают, что противогололедная обработка не гарантирует полного отсутствия льда. При зимних погодных условиях гололедица может образовываться повторно, в том числе на уже обработанных участках.

Поэтому водителей призывают выбирать скорость в соответствии с состоянием дорожного покрытия, соблюдать увеличенную дистанцию и избегать резких маневров.

Особое внимание следует уделять мостам, поворотам и затененным участкам дороги, где покрытие может оставаться скользким.

Где проверить состояние дорог перед поездкой?

Актуальная информация о дорожных условиях доступна на сайте Latvijas valsts ceļi.

Сообщить об опасном участке, гололедице или других проблемах на государственных автодорогах можно по круглосуточному бесплатному телефону 80005555.

Дорожные службы рекомендуют проверять условия движения непосредственно перед выездом, поскольку ситуация может меняться в течение дня.