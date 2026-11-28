Отсутствие горячей воды, грызуны, тараканы и продукты с истекшим или неизвестным сроком годности — с такими нарушениями сталкиваются инспекторы Продовольственно-ветеринарной службы (ПВС) при проверках кебабных. В этом году деятельность шести предприятий пришлось приостановить. Как сообщают Новости ТВ3 , сложившаяся ситуация заставила специалистов задуматься о необходимости дополнительных мер контроля за безопасностью общественного питания.

Что обнаружили на кухнях?

В этом году ПВС совместно со Службой государственных доходов и Государственной инспекцией труда провела 56 проверок кебабных. В шести случаях нарушения оказались настолько серьезными, что деятельность предприятий пришлось приостановить. Три заведения впоследствии устранили недостатки и получили возможность возобновить работу.

Среди выявленных нарушений:

отсутствие горячей воды;

присутствие насекомых и грызунов;

использование продукции с истекшим или неустановленным сроком годности;

деятельность незарегистрированного в ПВС поставщика мяса для кебабов.

На четырех предприятиях инспекторы изъяли из оборота продукты с нарушениями требований к срокам годности.

Как поясняет представитель ПВС Светлана Алиминович-Милянович, в некоторых случаях предпринимателям предоставляют возможность устранить недостатки. Однако при обнаружении грызунов или других вредителей продолжать работу заведению не разрешают.

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Посетители жалуются все чаще

О неблагополучной ситуации свидетельствуют не только результаты инспекций, но и обращения потребителей.

«За последние пару лет количество жалоб увеличивается. Чаще всего жалуются на несоблюдение сроков годности, качество продуктов питания, нарушения здоровья после употребления продуктов или приема пищи», — рассказывает представитель ПВС.

Неправильное хранение мяса, нарушение температурного режима, загрязненные рабочие поверхности и несоблюдение личной гигиены сотрудниками могут привести к распространению возбудителей кишечных инфекций. При этом покупатель далеко не всегда способен оценить безопасность блюда по его внешнему виду, запаху или вкусу.

Помогут ли обязательные медицинские осмотры?

Осенью общественный резонанс вызвала информация о том, что у сотрудника одной из рижских кебабных обнаружили туберкулез. Однако специалисты напоминают, что заразная форма туберкулеза легких распространяется преимущественно через воздух, а не через приготовленную заболевшим человеком пищу. Поэтому необходимо различать риск заражения при контакте с больным и риск пищевой инфекции.

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В настоящее время ПВС анализирует результаты проверок и рассматривает возможность предложить Министерству здравоохранения ввести обязательные медицинские осмотры для работников кебабных. Однако в министерстве после консультаций с эпидемиологами пришли к выводу, что ежегодные медицинские проверки сами по себе не способны существенно повысить безопасность пищевых продуктов.

Как поясняет представитель Министерства здравоохранения Оскар Шнейдерс, отсутствие кишечной инфекции у работника в день медицинского осмотра не гарантирует, что человек не заболеет через неделю или месяц.

Поэтому наиболее эффективной мерой специалисты считают ежедневное соблюдение санитарных требований и постоянный контроль со стороны работодателя.

Инспектор не может находиться на кухне каждый день

В ПВС признают, что даже регулярные проверки не позволяют проконтролировать каждое действие сотрудников заведения. Ответственность за безопасность продуктов, чистоту помещений и соблюдение персоналом правил гигиены несет само предприятие.

В ходе проверок инспекторы также заметили, что нарушения санитарных требований чаще выявляются на предприятиях, где руководители или большинство сотрудников являются гражданами третьих стран. Однако конкретных статистических данных, позволяющих оценить масштаб этой тенденции и ее причины, в репортаже не приводится.

Для потребителей же важнее всего фактическое соблюдение санитарных норм в конкретном заведении, независимо от происхождения его владельцев и сотрудников.

При выборе места для перекуса стоит обратить внимание на чистоту рабочих поверхностей, состояние помещения, условия хранения продуктов и то, соблюдают ли сотрудники правила гигиены при приготовлении пищи и приеме платежей.

При наличии подозрений на нарушение требований пищевой безопасности посетители могут обратиться с жалобой в Продовольственно-ветеринарную службу.