В субботу, 28 ноября, в Юрмале состоялось одно из главных событий предрождественского сезона — торжественное зажжение главной городской ёлки. Праздник прошёл в Майори и стал центральным событием открытия Юрмальского фестиваля света, передает специальный корреспондент bb.lv из Юрмалы.

В этом году город подготовил для жителей и гостей особенный сюрприз: главная рождественская ель достигла 18 метров в высоту и стала самой высокой за всю историю Юрмалы.

Праздничная программа развернулась сразу на нескольких площадках в центре города. С 15:00 в саду Хорна и на улице Йомас работала рождественская ярмарка, где посетители могли познакомиться с праздничными товарами и приобрести подарки.

На улице Йомас проходили музыкальные выступления, а для детей были организованы творческие мастерские и специальная концертная программа.

Одним из первых крупных музыкальных событий стал концерт Интарса Бусулиса и Abonementa orķestris на парковочной площадке в Майори.

Кульминацией вечера стала торжественная церемония открытия Фестиваля света и зажжения главной рождественской ёлки. Она состоялась в 16:30 на площадке в Майори.

В этом году для дерева разработали специальное оформление. Ёлку украсили изготовленными вручную декоративными элементами — разноцветными плетёными орнаментами в форме звёзд и их стилизованных вариантов.

В оформлении использованы мотивы латышских народных узоров. Особую роль играет световая сеть, опоясывающая дерево: она символизирует море и подчёркивает связь Юрмалы с Балтийским побережьем.

Благодаря сочетанию декоративных элементов и освещения ёлка должна выглядеть эффектно не только вечером, но и в дневное время. Правда, при свете дня на неё можно посмотреть только завтра.

Зажжение главной ёлки стало частью масштабного Фестиваля света, который продлится до 10 января 2027 года.

Одной из главных достопримечательностей праздничного сезона стала аллея из 217 украшенных рождественских ёлочек. Она расположилась в саду Хорна, на улицах Йомас и Турайдас.

Кроме того, с наступлением темноты начались показы световых и мультимедийных инсталляций. На фасадах Юрмальского культурного центра, гостиницы Jūrmala SPA Hotel и концертного зала «Дзинтари» предусмотрены масштабные видеопроекции. В лесопарке Дзинтари представлены лазерные инсталляции и световые объекты.

Таким образом, в Юрмале официально начался рождественский сезон. Впереди у жителей и гостей курортного города несколько недель праздничных концертов, ярмарок, световых представлений и прогулок среди сотен украшенных ёлок.