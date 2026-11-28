Горячие напитки, аромат свежих пипаркукас, изделия латвийских ремесленников и первые очереди у торговых домиков — на Домской площади официально начался рождественский сезон. Открывшаяся в пятницу, 27 ноября, традиционная ярмарка уже в первые часы привлекла множество рижан и иностранных туристов. Некоторые специально приехали в Латвию ради этого события, сообщают Новости ТВ3 .

Из Великобритании — специально на ярмарку

Рождественская ярмарка Старой Риги давно стала не только местной праздничной традицией, но и самостоятельной туристической достопримечательностью. В прошлом году ее посетили гости более чем из 50 стран.

Три подруги из Великобритании — Клаудия, Кили и Делина — решили провести предрождественские дни в латвийской столице после того, как увидели фотографии ярмарки в Instagram. Атмосфера Домской площади напомнила им традиционные немецкие рождественские ярмарки. Приятно удивило и количество сувенирных лавок. Что касается цен, британские туристки сочли их вполне обычными для европейской столицы — не слишком высокими, но и не низкими.

Еще более восторженные впечатления остались у Тины из Финляндии. Путешественница призналась, что уже успела написать мужу о том, что рижская ярмарка — одна из лучших, на которых ей доводилось бывать.

«Ярмарка небольшая, но уютная, а торговцы предлагают качественные товары. Видно, что здесь представлены семейные предприятия, много изделий ручной работы. […] Я бы поставила десять из десяти!» — поделилась она впечатлениями.

На этой неделе ярмарка Старой Риги получила и очередное международное признание. По результатам голосования путешественников, организованного туристической платформой European Best Destinations, она заняла второе место среди европейских рождественских ярмарок, уступив румынской Крайове.

Первые покупатели пришли еще до открытия

В этом году на Домской площади оборудовано сто торговых мест. Для многих участников ярмарки подготовка к рождественскому сезону началась задолго до ноября. Орест, который ежегодно угощает посетителей горячими напитками собственного приготовления, рассказывает, что постоянные клиенты начали собираться еще до официального открытия ярмарки.

«Весь год смешиваем, пробуем на вкус, цены те же самые, у нас ничего не меняется — только становится вкуснее!» — говорит торговец.

А вот Скайдрите, которая самостоятельно печет традиционное рождественское печенье пипаркукас, в этом сезоне пришлось немного повысить цены из-за подорожания сырья. К ярмарке она готовилась около месяца: замешивала тесто, давала ему настояться, а затем пекла столько печенья, сколько успевала.

Организаторы ярмарки, со своей стороны, решили сохранить прежние условия для торговцев, чтобы поддержать местных ремесленников и домашних производителей. Именно их продукция во многом формирует своеобразие рижской ярмарки и, судя по отзывам иностранных гостей, становится одним из ее главных преимуществ.

Рождественское настроение возвращается в город

Для многих рижан посещение Домской площади в преддверии первого Адвента — уже семейная или личная традиция. Жительница Риги Ирена в первый же день отправилась посмотреть, что изменилось на ярмарке, и навестить знакомых производителей.

«Очень красиво, празднично, много всяких новых домиков. […] Мне нравится!» — говорит она.

Рождественская ярмарка на Домской площади будет открыта ежедневно до 3 января 2027 года включительно. В программе — не только торговля, но и музыкальные выступления и другие праздничные мероприятия.

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Праздничные выходные, кстати, не ограничатся мероприятиями на Домской площади. В субботу, 28 ноября, в 17:00 на Ратушной площади состоится торжественное зажжение главной рождественской елки Риги.

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