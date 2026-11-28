За успехи на международных предметных олимпиадах латвийским школьникам и их педагогам планируют выплатить денежные премии на общую сумму 46 535 евро. В этом году учащиеся завоевали 25 медалей и три почетные грамоты. Максимальная премия школьнику составит 2135 евро, а подготовившему его педагогу — 710 евро. Соответствующее предложение подготовило Министерство образования и науки, окончательное решение предстоит принять правительству.

Латвия планирует наградить школьников, добившихся высоких результатов на международных предметных олимпиадах, а также педагогов, которые помогали им готовиться к соревнованиям.

Министерство образования и науки подготовило проект распоряжения о выделении денежных премий на общую сумму 46 535 евро, сообщает агентство ЛЕТА. Из этой суммы 30 295 евро предназначены школьникам, а 16 240 евро — их педагогам.

Сколько заплатят за золотую, серебряную и бронзовую медали?

Размер вознаграждения будет зависеть от результата, достигнутого школьником на международной олимпиаде.

Предусмотрены следующие премии:

Результат Школьнику Педагогу Золотая медаль 2135 € 710 € Серебряная медаль 1425 € 640 € Бронзовая медаль 995 € 570 € Почетная грамота 710 € 500 €

Если к соревнованиям школьника готовили несколько педагогов, предусмотренная премия будет разделена между ними поровну.

Таким образом, вознаграждение получат не только победители международных соревнований, но и преподаватели, благодаря работе которых учащиеся смогли добиться высоких результатов.

Латвийские школьники завоевали 25 медалей

В 2026 году представители Латвии получили на международных предметных олимпиадах одну золотую, пять серебряных и 19 бронзовых медалей. Еще три участника удостоились почетных грамот.

Всего наград оказалось 28, однако денежные премии получат 26 школьников, поскольку двое учащихся отличились сразу на двух олимпиадах.

Награды были получены на международных соревнованиях по математике, физике, химии, биологии, информатике, географии, астрономии и астрофизике, а также лингвистике.

За подготовку участников планируется отметить 23 педагогов.

Одна рижская гимназия получила больше половины наград

Особенно успешным нынешний год оказался для Рижской государственной 1-й гимназии. Ее ученики завоевали 15 из 28 наград, полученных представителями Латвии на международных предметных олимпиадах. Таким образом, на одно учебное заведение пришлось более половины всех достижений страны.

При этом награды получили представители и других латвийских школ, что свидетельствует о наличии талантливых учащихся и сильных педагогов в разных образовательных учреждениях.

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Почему премируют и учителей?

Подготовка школьников к международным олимпиадам часто выходит за рамки обычной учебной программы. Участникам необходимо решать сложные задачи, осваивать дополнительные материалы и готовиться к соревнованиям, в которых участвуют сильнейшие школьники из разных стран.

Значительную роль в этом процессе играют педагоги и наставники. Поэтому государственные премии предусмотрены не только для самих учащихся, но и для специалистов, непосредственно участвовавших в их подготовке.

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Когда выплатят деньги?

Премии предусмотрены за достижения 2026 года, однако подготовленный Министерством образования и науки проект еще предстоит утвердить Кабинету министров.

После принятия соответствующего распоряжения будет определен порядок выплаты предусмотренных вознаграждений.

Общая сумма планируемых премий составляет 46 535 евро. Таким образом государство намерено отметить как успехи талантливых школьников на международной арене, так и работу преподавателей, помогавших им добиться этих результатов.