29 ноября 2026 года чтят память апостола Матфея. Это один из ближайших учеников Христа и автор одного из четырех Евангелий, в которых рассказывается о земной жизни Иисуса.

Этот день носил название Матвеев, считалось, что ветер в этот день может неблагоприятно повлиять на здоровье людей, особенно немолодых. Также предполагалось, что ветром колуны насылают порчу.

О чем вспоминают в Церкви 29 ноября 2026 года

Левий Матфей был современником Иисуса и соответственно жил в I веке. Он происходил из богатой и влиятельной семьи и родился в галилейском городе Капернауме. Был он сыном Алфея и родным братом будущего апостола Иакова Алфеева. Матфей занимался сбором пошлин и налогов в пользу Римской империи, поработившей Иудею, был мытарем, что тогда считалось делом не очень добрым, даже греховным, а соответственно представителей этой профессии призирали и старались обходить стороной.

Даже разговаривать с мытарями считалось грехом. Однако, услышав глас Иисуса, который призывал его бросить работу и уверовать в истинного Бога, он, как и его брат, уверовал, и бросил свою деятельность. И ученики Иисус вместе с ним по его приглашению посетили его дом и разделили трапезу с коллегами Матфея, хотя те и были не покаявшимися грешниками. Затем Матфей вернул тем, кого обирал, вчетверо больше собранного и отправился вслед за Христом. Он внимала проповедям Господа, будучи избранным в число 12 ближайших учеников, а позднее стал свидетелем его страданий, смерти, воскресения и вознесения. В день пятидесятницы на него, как и на остальных апостолов, сошел святой дух, после чего он также как и остальные отправился с проповедью в разные страны.

Но перед уходом он написал Евангелие, запечатлев в нем земную жизнь Спасителя. Считается, что оно написано в 42 году в Палестине. Он стал автором первого евангелия, которое было написано уже через 8 лет после казни на Голгофе. Этот документ стоит первым в ряду книг Нового Завета. После создания труда, он обошел Сирию, Лидию, Персию, Парфию, а закончил жизнь в Эфиопии, приняв мученическую смерть. Считается, что он излечил сына и жену местного властителя Флувиана, что привело к христианству многих местных жителей. Но сам правитель увидел в этом колдовство и велел казнить Матфея. Сейчас его мощи хранятся в соборе итальянского города Салерно.

Смысл праздника

Вспоминается ближайший ученик Иисуса, описавший для нас его жизненный путь.

Народные приметы погоды

Если в этот день дует ветер, то вьюгам быть до Николы зимнего (19 декабря 2026 года). Снег в этот день обещает теплый декабрь. Ветер – к холодной зиме. Дождь к частым оттепелям зимой.

Что можно делать 29 ноября 2026 года

Хорошо бы сходить в храм. Прекрасный день, чтобы сходить в гости. Принято дарить друг другу постные угощения. Отличный день для разговоров по душам и откровенных призваний. Нужно очистить мысли и постараться избавиться от обид.

Что нельзя делать 29 ноября 2026 года

Плохой день для покупок, особенно любой одежды. Нельзя одеваться в красное. Не смотритесь подолгу в зеркало. Нельзя ревновать.

Что можно есть 29 ноября 2026 года. Постные правила

В этот день соблюдаем умеренный пост – можно есть рыбу, еду с растительным маслом.