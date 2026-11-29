«Годами платим, а ремонта в подъезде как не было, так и нет. Что можно сделать? Читатель bb.lv»

Отвечает юрист, депутат Рижской думы Денис ГОРБА:

— Взаимоотношения с управляющей компанией регламентируют Закон об управлении жилыми домами (Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums), Закон о квартирной собственности (Dzīvokļa īpašuma likums) и правила Кабинета министров № 1013 и № 408.

Согласно этим нормативным актам, собственники квартир имеют широкие права по контролю за управляющим, поскольку он — лишь наёмный исполнитель, обязанный действовать в соответствии с решениями и по поручению сообщества собственников квартир.

Управляющая компания не может «просто брать деньги»: все платежи формируются на основании ежегодной сметы и плана ремонтных работ. Поэтому:

1. Нужно затребовать у управляющего (в письменном виде):

– Годовые отчёты о доходах и расходах дома за последние 1–3 года.

– Отчёт о накопленном ремонтном фонде — сколько денег фактически имеется на счету дома.

– Акт обследования технического состояния здания.

Согласно статье 14 Закона об управлении жилыми домами, управляющий обязан предоставлять собственникам эту информацию. Отказ — серьёзное нарушение.

2. Если в сметах или актах технического обследования косметический или тем более капитальный ремонт подъезда указан как необходимый, но не выполняется, на имя управляющего направляется официальное заявление (претензия).

Нужно указать, что не выполняются обязательства по договору управления и Закону об управлении жилыми домами (статья 6), и установить чёткий срок (например, 15–30 дней) для предоставления плана ремонтных работ с указанием конкретных сроков ремонта.

В заявлении обязательно нужно указать, что в случае его игнорирования собственники квартир воспользуются своим правом пересмотреть плату за управление или вообще расторгнуть договор.

3. Отдельный собственник квартиры в доме имеет ограниченное влияние.

Однако, согласно Закону о квартирной собственности (статьи 17–20), любой собственник квартиры имеет право инициировать собрание или организовать письменный опрос.

Поскольку сообщество собственников квартир является высшим органом принятия решений по вопросам управления домом, стоит инициировать общее собрание или опрос по следующим вопросам:

– Проведение ремонта подъезда с конкретной сметой и сроками.

– Требование к управляющему провести независимый аудит расходования средств ремонтного фонда.

– Выбор и утверждение старшего по дому для контроля за работой управляющего.

Как правило, решение считается принятым, если за него проголосовали собственники квартир, представляющие более половины квартирных собственностей дома. Для отдельных видов решений законодательством предусмотрены специальные правила, в том числе облегчённые процедуры повторного голосования.

4. В случае если управляющий игнорирует обращения, к решению вопроса можно привлечь следующие государственные и муниципальные структуры:

– Центр защиты прав потребителей (PTAC) — если управляющий является юридическим лицом, а владельцы квартир — физическими лицами (потребителями). В пределах своей компетенции PTAC может рассматривать нарушения прав потребителей, в том числе связанные с недобросовестной коммерческой практикой.

– Стройуправу и/или полицию самоуправления — если состояние подъезда угрожает безопасности (аварийная штукатурка, разрушение ступеней, нарушение требований пожарной безопасности).

– Государственную пожарно-спасательную службу (VUGD) — если в подъезде нарушены нормы пожарной безопасности (загромождение проходов, повреждённые электрощиты и т. д.).

5. Если управляющая компания получает средства на ремонт, но не выполняет работы, возможны и более радикальные меры:

– Смена управляющей компании. Сообщество собственников квартир в установленном законом порядке может принять решение о расторжении договора с текущим управляющим и передаче дома другой компании или создании общества собственников квартир. При смене управляющего прежний управляющий обязан передать финансовые средства (включая остаток ремонтного фонда) и документацию на дом новому управляющему в установленный законом срок.

– Иск в суд. Если управляющий присвоил средства ремонтного фонда или отказался передать остаток денег при расторжении договора, сообщество собственников квартир (через уполномоченное лицо) либо новый управляющий может подать иск в суд о возврате упомянутых средств, взыскании причинённых убытков и исполнении договорных обязательств.