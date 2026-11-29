Рижский городской суд в Латгальском предместье 8 марта 2027 года продолжит рассмотрение уголовного дела против бывшего начальника Государственной пограничной охраны Нормунда Гарбарса, обвиняемого в связи с возможными нарушениями при обустройстве восточной границы Латвии, сообщает ЛЕТА.

По версии прокуратуры, халатность должностного лица обошлась государству более чем в 5,4 млн евро.

Строительство границы с многомиллионными потерями

В мае 2021 года Бюро внутренней безопасности (БВБ) передало материалы уголовного дела против Гарбарса в прокуратуру, которая предъявила бывшему руководителю погранохраны обвинение в неисполнении обязанностей государственного должностного лица.

По данным прокуратуры, при строительстве инфраструктуры вдоль латвийско-российской границы были допущены нарушения законодательства, регулирующего строительную отрасль и государственные закупки.

Следствие считает, что обвиняемый не обеспечил надлежащего контроля за реализацией масштабного и стратегически важного для государства проекта.

В частности, Гарбарс должен был следить за тем, чтобы строящаяся инфраструктура соответствовала потребностям Государственной пограничной охраны, а выделенные финансовые средства использовались по назначению.

По мнению прокуратуры, ненадлежащее исполнение должностных обязанностей повлекло тяжкие последствия — государству был причинен материальный ущерб на сумму более 5,4 млн евро.

Под подозрением было и нынешнее руководство

Бюро внутренней безопасности расследовало несколько уголовных дел, связанных со строительством и оснащением восточной границы Латвии.

В поле зрения следователей ранее попали и нынешний начальник Государственной пограничной охраны Гунтис Пуятс, и его заместитель Юрис Мартуканс.

Пуятсу инкриминировалось бездействие государственного должностного лица, а Мартукандсу — служебный подлог. Однако в 2021 году уголовные процессы в отношении обоих были прекращены.

Еще в начале 2020 года Государственный контроль сообщил о нарушениях, выявленных в ходе ревизии Государственной пограничной охраны. Ревизоры проверяли законность и эффективность использования бюджетных средств, выделенных на строительство и содержание инфраструктуры государственной границы.

Очередное судебное заседание по делу Гарбарса назначено на 8 марта в 11:00. Виновность бывшего руководителя погранохраны предстоит установить суду.