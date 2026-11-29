Сегодня, 29 ноября, в Старой Риге официально стартует рождественский сезон. Одним из главных событий праздничного вечера станет выступление оркестра Военно-воздушных сил США в Европе и Африке.

Торжественное открытие традиционной Рождественской ярмарки на Домской площади состоится в 17:00. Как сообщила агентству ЛЕТА представитель организаторов Линда Эртмане, праздничную программу откроют Маркус Рива и Талсинский белый хор, а в 19:00 на сцену выйдут американские военные музыканты.

Рождественская ярмарка будет работать до 3 января. На Домской площади разместятся 100 торговых точек, где латвийские ремесленники и домашние производители предложат деревянные игрушки, вязаные изделия, украшения, свечи, изделия из кожи, мед, пряники, традиционные латвийские блюда и праздничные напитки.

Центральным украшением площади станет городская рождественская елка.

По выходным посетителей будут развлекать хоры, фольклорные коллективы, детские вокальные ансамбли и другие артисты. Для маленьких гостей предусмотрены встречи с Дедом Морозом и гномами, творческие мастерские, катание на карусели и пони.

Как будет работать Рождественская ярмарка

С понедельника по четверг — с 11:00 до 21:00;

по пятницам — с 11:00 до 23:00;

по субботам — с 10:00 до 23:00;

по воскресеньям — с 10:00 до 21:00;

24 декабря — с 11:00 до 20:00;

25 декабря — с 11:00 до 23:00;

26 декабря — с 10:00 до 23:00;

31 декабря — с 11:00 до 2:00 следующего дня;

1 января — с 12:00 до 23:00;

3 января — с 10:00 до 18:00.

По пятницам и субботам, а также 25 и 26 декабря и 1 января ремесленники и домашние производители будут завершать торговлю в 21:00, а в новогоднюю ночь — в полночь.