Немецкие газохранилища заполнены примерно на 54% — это рекордно низкий показатель для начала отопительного сезона. Об этом пишет Bild. Год назад заполненность составляла около 68%.

По данным газеты, температура почти по всей Германии опускается ниже нуля, а системы отопления работают на полную мощность. В Федеральном сетевом агентстве указали, что уровень заполнения «значительно ниже, чем в сопоставимые периоды предыдущих лет», и относятся к ситуации «очень серьезно».

Заполненность снижается уже десять дней подряд: последний небольшой рост на 0,04% был 18 ноября, затем показатель упал на 0,57% 23 ноября, на 0,65% на следующий день и на 0,8% 25 ноября.

Как пишет Bild, Международная ассоциация газохранилищ (INES) предупредила, что экстремально низкие температуры могут поставить под угрозу газоснабжение Германии зимой.

В Федеральном сетевом агентстве же считают, что поставки газа в страну «стабильны», хранилища опустошаются «в пределах рыночных и погодных ожиданий», а признаков дефицита пока нет. Газ, по данным газеты, поступает также по трубопроводам из Норвегии и соседних стран и танкерами со сжиженным газом, а цены этой зимой, скорее всего, снова вырастут.

А что в Латвии

Запасы газа в Инчукалнском подземном хранилище на 27 ноября составляли 12,56 Твт·ч.

Для сравнения: потребление природного газа в Латвии за 2025 год оказалось на уровне около 8,7 Твт·ч.

То есть газа для одной Латвии хватает запасом, однако надо учитывать, что Инчукалнское хранилище обслуживает не только Латвию, но и другие страны региона.

Таким образом опасаться стоит не дефицита голубого топлива, а его подорожания.