В последний день ноября характер погоды в Латвии существенно не изменится. По прогнозам синоптиков, в понедельник ожидается переменная облачность, осадков не предвидится.

Будет дуть слабый или умеренный южный и юго-западный ветер, на морском побережье — порывистый.

Ночью столбики термометров опустятся до −3…−8 градусов. В прибрежных районах будет немного теплее.

Днем на большей части территории страны температура воздуха составит от −3 до +2 градусов.

Таким образом, Латвия завершит календарную осень морозной ночью и прохладным днем без осадков.