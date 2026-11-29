Министерство финансов подготовило обновленный график бюджетного процесса, согласно которому главный финансовый документ страны попадет в Сейм только 10 февраля. И это еще не дата его принятия.

Минфин представил правительству на утверждение новый график подготовки государственного бюджета на 2027 год и бюджетных рамок на 2027–2030 годы.

До Рождества — договориться

До 21 декабря партнерам по правящей коалиции предстоит согласовать бюджетные вопросы, а уже 22 декабря, накануне рождественских праздников, Кабинет министров должен принять окончательные решения по бюджету.

До 5 января Минфин рассчитает и утвердит потолок бюджетных расходов. С 6 по 8 января запланированы переговоры с Латвийским союзом самоуправлений.

Министерствам предстоит представить свои бюджетные запросы до 11 января. Рассмотрение сопутствующих бюджету законопроектов в правительстве намечено на 12 и 19 января.

Январь пройдет в переговорах

С 27 по 29 января Минфин вновь будет вести переговоры с самоуправлениями. Очевидно, бюджетных вопросов, требующих согласования, хватит не на одну встречу.

На 29 января также запланировано представление информации Совету по фискальной дисциплине.

Если все пойдет по графику, 9 февраля правительство утвердит законопроект о государственном бюджете и рассмотрит протокол о соглашениях и разногласиях с самоуправлениями.

На следующий день, 10 февраля, бюджетный пакет должен отправиться сразу по трем адресам — в Сейм, Европейскую комиссию и Еврогруппу.

В новый год — с временными финансами

Впрочем, с точки зрения законодательства ничего чрезвычайного не происходит. В год парламентских выборов закон позволяет представить проект государственного бюджета в Сейм не позднее чем через четыре месяца после утверждения нового правительства.

Именно этим обстоятельством и обусловлен пересмотр бюджетного графика.

Таким образом, пока политики будут согласовывать финансовые приоритеты, министерства — обосновывать свои потребности, а самоуправления — отстаивать свои интересы, страна уже будет жить в 2027 году.

Начать его Латвии предстоит с временным бюджетом. Календарь, в отличие от бюджетного процесса, перенести на февраль невозможно.