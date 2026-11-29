Несмотря на то что календарная зима еще не наступила, в некоторых районах Латвии любители подледной рыбалки уже вышли на водоемы. Появились и первые сообщения о рыбаках, провалившихся под лед.
На рыболовных форумах и в закрытых группах социальных сетей появляется все больше информации о любителях зимней рыбалки, вышедших на лед на востоке Латвии, в Видземе и даже в Земгале.
Одновременно поступают сообщения о первых случаях, когда рыбаки проваливались под лед и были спасены.
Лед еще слишком тонкий
Судя по опубликованной в социальных сетях информации, местами толщина льда достигла трех-четырех сантиметров. Выходить на такой лед крайне опасно.
Даже при большей толщине лед может оказаться непрочным. Его состояние зависит от течения, температурных перепадов, наличия снежного покрова и других факторов.
Что необходимо помнить рыбакам
Любителям зимней рыбалки рекомендуют иметь при себе специальные приспособления, которые могут помочь в чрезвычайной ситуации:
- пешню для проверки прочности льда;
- специальные ледовые шипы, так называемые «кошачьи когти», позволяющие выбраться из воды на лед;
- прочную веревку, которую можно бросить провалившемуся под лед человеку.
Также не рекомендуется отправляться на зимнюю рыбалку в одиночку.
Однако наличие специального снаряжения не гарантирует безопасности. Пока лед не окреп, от выхода на замерзшие водоемы лучше воздержаться.
С наступлением холодов многие латвийские самоуправления вводят запрет на выход на лед водоемов на своих административных территориях.
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