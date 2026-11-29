Петерис поделился историей, произошедшей утром 12 ноября в одном из магазинов Maxima в Лимбажи. Мужчину ждал неприятный сюрприз: по его словам, ни одна обычная касса не работала, пишет la.lv.

«12 ноября, до 10 часов утра, я зашёл в Maxima в Лимбажи, чтобы купить необходимые мне товары. Каково же было моё удивление, когда оказалось, что все кассы закрыты и оплатить покупки можно только в отделе самообслуживания», — пишет Петерис.

Читатель не скрывает, что в его возрасте он не хочет брать на себя обязанности кассира, тем более что раньше никогда не пользовался кассами самообслуживания.

«Так как я уже “юноша” 75+, то не могу взять на себя ответственность изображать кассира: правильно перекладывать выбранные товары, сканировать их, взвешивать, нажимать в определённом порядке необходимые “кнопки”, всё соответствующим образом оформлять и оплачивать покупки с помощью незнакомого мне сканера, с которым за свою жизнь я никогда не имел дела», — пишет он. Петериса беспокоит и возможность случайно ошибиться и попасть в неприятную ситуацию, например неправильно отсканировав какой-нибудь товар.

«Почему я должен всё это делать, даже не получая за это благодарности, рискуя невольно стать косвенным вором просто из-за того, что не умею этого делать?» — задаётся вопросом читатель.

Свои размышления он дополняет весьма метким сравнением с другой профессией: «Тогда уж можно поступать и так. Если кому-то нужно сварить сломанную металлическую деталь, он может зайти в цех, подойти к сварочному аппарату, установить нужную силу тока, вставить в держатель подходящий электрод, сварить деталь, заплатить — и всё в порядке, не так ли?»

Этим сравнением Петерис хочет подчеркнуть, что задача, которая одному человеку кажется простым повседневным делом, для другого может требовать знаний и навыков, которыми он не обладает.

В комментариях в интернете нередко всплывает вопрос: почему покупатель должен самостоятельно выполнять работу, которую раньше делал сотрудник магазина, если за это ему не предлагают никакой скидки?

Как сообщал bb.lv, с похожей ситуацией покупатели сталкиваются и в магазинах Rimi. Своим возмущением поделилась женщина, находящаяся на девятом месяце беременности.