Латвийские школьники в возрасте от 10 до 14 лет могут похвастаться хорошей силой рук, однако по показателям взрывной силы уступают среднеевропейскому уровню. К такому выводу пришли исследователи Рижского университета имени Страдыня.

Исследование проводилось в рамках проекта Латвийского олимпийского комитета. Ученые проанализировали результаты тестов физической подготовки более 300 школьников.

В чем латвийские дети уступают европейским сверстникам

Исследователи установили, что сила кистевого хвата латвийских детей в целом соответствует среднеевропейским показателям, а в отдельных возрастных группах даже превышает их.

Однако результаты тестов на вертикальный прыжок оказались ниже среднеевропейского уровня. Особенно заметна эта разница среди школьников в возрасте от 12 до 14 лет.

Вертикальный прыжок позволяет оценить взрывную силу — способность мышц развивать значительное усилие за короткое время.

На что следует обратить внимание

Авторы исследования считают, что полученные данные могут стать ориентиром при разработке программ физической подготовки детей.

Специалисты рекомендуют в повседневной физической активности и на тренировках уделять больше внимания не только развитию общей мышечной силы, но и динамическим прыжкам, а также упражнениям на развитие скоростно-силовых качеств.