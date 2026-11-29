Жители стран Балтии все тревожнее смотрят в ближайшее будущее. Несмотря на прогнозы экономического роста, большинство населения ожидает ухудшения ситуации.

Особенно пессимистичные настроения царят в Эстонии и Литве, свидетельствуют результаты опроса, проведенного по заказу банка Citadele.

В Эстонии ухудшения экономической ситуации в ближайшие три месяца ожидают 73% жителей, в Литве — около 68%, в Латвии — примерно 57%.

При этом еще в июле настроения были значительно оптимистичнее. В Эстонии ухудшения ситуации ожидали 52% опрошенных, в Латвии — 44%, а в Литве — всего 36%. Таким образом, наиболее резкий рост пессимизма зафиксирован у южных соседей Латвии — на 32 процентных пункта.

Экономика растет, а люди не верят в лучшее

В Эстонии каждый третий опрошенный ожидает значительного ухудшения экономической ситуации, еще 40% — незначительного. Лишь 7% респондентов рассчитывают на улучшение, а 20% полагают, что ничего не изменится.

Между тем экономические прогнозы выглядят достаточно обнадеживающими. По оценке Citadele, экономика Эстонии в этом году может вырасти на 2,2%, а в следующем — на 2,6%.

Восстановлению экономики должны способствовать улучшение ситуации на экспортных рынках, увеличение необлагаемого минимума и расходы государственного сектора. Однако серьезным риском остается возможное ускорение инфляции из-за высокой стоимости энергоносителей.

Зимние счета пугают больше, чем радуют прогнозы

Как пояснила председатель правления банка Рута Эжерскене, позитивные изменения в экономике далеко не всегда сразу отражаются на благосостоянии населения.

Например, увеличение заказов у экспортных предприятий может сказаться на доходах работников лишь спустя некоторое время. А вот подорожание топлива люди ощущают практически мгновенно.

Дополнительное беспокойство вызывают предстоящие расходы на отопление, покупку зимней одежды и празднование Рождества.

Неопределенность относительно размера обязательных расходов заставляет потребителей осторожнее распоряжаться деньгами и откладывать крупные покупки. В свою очередь, такое поведение населения может замедлить восстановление внутреннего потребления.

Таким образом, во всех трех странах Балтии усиливаются пессимистические настроения, причем жители Латвии, несмотря на собственные опасения, пока смотрят в будущее несколько спокойнее своих соседей.