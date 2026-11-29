В крупных рижских бассейнах пенсионерам и людям с инвалидностью сейчас предоставляются серьёзные скидки — как на разовые посещения, так и на абонементы. Приятный бонус: почти во всех этих комплексах в стоимость посещения уже включены сауна или паровая баня, что позволяет совместить плавание с отдыхом и расслаблением.

Рассказываем, где и за сколько этой осенью и зимой можно поплавать и попариться, а также сколько могут сэкономить сеньоры при предъявлении пенсионного удостоверения.

1. Olimpiskais centrs

Адрес: улица Гростонас, 6B (Центр / Скансте).

Разовые посещения без скидки: 15,00 евро за 100 минут по будням и 20,00 евро по выходным (без ограничения времени).

Льготные разовые посещения для сеньоров:

По будням с 07:00 до 15:00 (100 минут) — 8,00 евро (экономия 7 евро за посещение).

По будням с 19:00 до 22:00 (100 минут) — 10,00 евро (экономия 5 евро).

По выходным с 08:30 до 22:00 (без ограничения времени) — 15,00 евро (экономия 5 евро). Месячные абонементы для регулярного плавания:

Обычный абонемент для взрослых на месяц в большой бассейн (по 100 минут один раз в день в любое время) стоит 105,00 евро.

Льготный абонемент для пенсионеров на месяц (по 100 минут один раз в день по будням с 07:00 до 15:00 и с 19:00 до 22:00) — 55,00 евро (экономия 50 евро). Срок действия — 30 календарных дней с первого посещения. Для людей с инвалидностью такой же абонемент стоит 55,00 евро, но продолжительность одного посещения не ограничена.

При покупке билета или абонемента в кассе необходимо предъявить оригинал пенсионного удостоверения. Обязательны плавательная шапочка, сменная обувь и принадлежности для душа. Сходные требования действуют и в других бассейнах.

2. Бассейн РТУ на Кипсале

Адрес: улица Кипсалас, 5.

Разовые посещения без скидки: только бассейн (2 часа) — 10,00 евро по будням с 06:45 до 15:30, 15,00 евро по будням с 15:30 до 21:30 и в выходные дни.

Комбинированное посещение «бассейн + тренажёры» (3 часа 30 минут) — 12,00 евро днём по будням и 17,00 евро вечером и в выходные.

Льготные разовые посещения для сеньоров, школьников, студентов и людей с инвалидностью:

Только бассейн (2 часа) — 8,00 евро по будням с 06:45 до 15:30 (экономия 2 евро) и 10,00 евро в выходные (экономия 5 евро). Вечером по будням действует стандартный тариф — 15,00 евро.

Комбинированное посещение «бассейн + тренажёры» (3 часа 30 минут) — 10,00 евро по будням с 06:45 до 15:30 (экономия 2 евро) и 12,00 евро в выходные (экономия 5 евро). Вечером по будням действует стандартный тариф — 17,00 евро.

Месячные абонементы (безлимитное посещение):

Обычный абонемент для взрослых на месяц с посещением по будням с 06:45 до 15:30 стоит 70,00 евро только на бассейн и 80,00 евро на комбинированное посещение «бассейн + тренажёры». Абонементы с возможностью посещения в любое время стоят соответственно 95,00 и 105,00 евро.

Льготный абонемент для пенсионеров на месяц, действующий по будням с 06:45 до 15:30 и в выходные в любое время, стоит 60,00 евро только на бассейн (экономия 10 евро, при этом включены выходные) и 70,00 евро на комбинированное посещение «бассейн + тренажёры» (экономия 10 евро, также включены выходные).

Бонус в месяц рождения: при предъявлении документа предоставляется скидка 50% на одно разовое посещение бассейна, а при наличии действующего абонемента — одно бесплатное посещение. В кассе необходимо предъявить пенсионное удостоверение. Обязательны плавательная шапочка, сменная обувь и полотенце.

3. Mežaparks Sports Village (бывший «Кейзармежс»)

Адрес: улица Эзермалас, 30 (Межапарк).

Разовые посещения без скидки: 16,00 евро за 2 часа в рабочие дни; 18,00 евро за 2,5 часа в выходные. Льготные разовые посещения для сеньоров:

Одно посещение (2 часа) — 10,00 евро по рабочим дням при входе с 09:00 до 15:00 (экономия 6 евро за посещение). В вечернее время и по выходным льгота не действует.

Месячные абонементы (на 30 дней): обычный абонемент для взрослых на 30 дней без ограничения времени посещения стоит 105,00 евро.

Льготный абонемент для пенсионеров на 30 дней, действующий в рабочие дни с 09:00 до 15:00, — 65,00 евро (экономия 40 евро по сравнению со стандартным месячным абонементом).

4. Бассейн «Югла»

Адрес: улица Мурьяну, 1A (вход с улицы Айнажу).

Посещения без скидки: одно посещение — 13,00 евро за свободное плавание или 18,00 евро за занятие водным фитнесом. Мини-абонемент на два посещения — 22,00 евро за свободное плавание (11,00 евро за посещение, срок действия — две недели) или 35,00 евро за водный фитнес.

Льготные разовые посещения и мини-абонементы для сеньоров, а также людей с инвалидностью I и II группы:

Одно посещение (свободное плавание) — 10,00 евро (экономия 3 евро).

Мини-абонемент на два посещения (свободное плавание) — 18,00 евро (экономия 4 евро).

Гимнастика в воде для сеньоров: одно занятие — 15,00 евро. Абонемент на четыре занятия — 40,00 евро (по 10,00 евро за посещение, срок действия — четыре недели).

P. S. Бассейн «Даугава», открывшийся после реконструкции 20 ноября, пока не опубликовал информацию о скидках для сеньоров.