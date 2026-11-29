В последние месяцы в латвийской полиции, пограничной охране и пожарно-спасательной службе резко выросло число сотрудников, решивших выйти на пенсию по выслуге лет, сообщает TV3.

Руководители служб внутренних дел обеспокоены тем, что неопределенность относительно будущих социальных гарантий и выходных пособий провоцирует отток опытных кадров.

По словам начальника Государственной полиции Арманда Рукса, до конца года службу намерены покинуть еще около 90 полицейских, среди которых несколько руководителей высокого ранга.

Заявления о выходе на пенсию по выслуге лет подали также заместитель начальника Государственной полиции Нормундс Грубиньш и начальник управления по борьбе с тяжкими и серийными преступлениями организованной преступности Петерис Бауска.

Рукс отметил, что многие сотрудники опасаются возможного сокращения или отмены выходных пособий. Обсуждение подобных изменений побуждает полицейских воспользоваться действующими социальными гарантиями, пока они сохраняются.

Пограничники тоже спешат на пенсию

Начальник Государственной пограничной охраны Гунтис Пуятс подтвердил, что в его ведомстве также существенно увеличилось число сотрудников, получивших право на пенсию по выслуге лет и решивших покинуть службу.

Причиной происходящего он назвал неопределенность относительно дальнейших социальных гарантий.

В свою очередь, начальник Государственной пожарно-спасательной службы Мартиньш Балтманис раскритиковал планы пересмотра системы пенсий по выслуге лет для отдельных категорий сотрудников. По его мнению, такие изменения могут негативно отразиться на способности службы действовать в кризисных ситуациях.

Что будет с социальными гарантиями?

Принятая в прошлом году реформа пенсий по выслуге лет не затронет сотрудников системы внутренних дел, которые приобретут право на такую пенсию до конца 2026 года.

Вместе с тем в правительстве в рамках подготовки государственного бюджета на 2027 год продолжаются дискуссии о возможном пересмотре социальных гарантий и выходных пособий.

Именно неопределенность относительно будущих условий, по мнению руководителей служб, подталкивает опытных сотрудников к увольнению уже сейчас.