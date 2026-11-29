Государственная канцелярия Латвии объявила конкурс на оказание услуг по мониторингу российских и белорусских телеканалов. На эти цели планируется потратить до 30 тысяч евро.

Согласно условиям закупки, победитель конкурса должен будет в течение двух лет обеспечивать доступ к записям передач российских телеканалов, финансируемых государством, а также белорусских телеканалов.

Претенденты на получение государственного заказа могут подать свои заявки до 7 декабря.

Какие именно телеканалы и телевизионные программы планируется отслеживать, в сообщении не уточняется.