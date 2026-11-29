В воскресенье утром, 29 ноября, на улице Гарденес в Риге вспыхнул пожар в двухэтажном производственном здании. Существует угроза распространения огня, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).

Вызов на место происшествия поступил в 9:55. По предварительной информации, здание горит открытым пламенем.

В настоящее время пожарные работают на месте происшествия. В окрестностях наблюдается интенсивное движение автомобилей оперативных служб.

Жителям близлежащих домов, если они ощущают запах дыма, спасатели рекомендуют закрыть окна и двери, отключить системы вентиляции и рекуперации воздуха.

Информация о возможных пострадавших и причинах возгорания пока не приводится.