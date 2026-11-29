Государственная полиция разыскивает пропавшую без вести Полину Головину, 2013 года рождения, которая в субботу, 28 ноября, примерно в 14:00 вышла из дома на улице Калнциема в Риге и до сих пор не вернулась.

Рост девочки 149 сантиметров, каштановые волосы ниже плеч. Она была одета в синие джинсы, черную куртку с капюшоном и серо-голубую обувь "Nike" с розовой подошвой.

Государственная полиция призывает всех, кто знает о возможном местонахождении девочки, сообщить об этом по номеру телефона 112.