В воскресенье облачность будет переменной, выглянет солнце, осадков не ожидается, на отдельных участках дороги будут скользкими, свидетельствуют прогнозы синоптиков.

Сохранится слабый до умеренного южный ветер, максимальная температура воздуха будет в пределах 0…-4 градусов.

В Риге в течение дня небо прояснится, погода будет солнечной. Ветер будет дуть слабый, а столбик термометра поднимется до отметки -1…-3 градуса.

В ночь на воскресенье погода будет облачной, но на западе небо прояснится, существенных осадков не ожидается. На отдельных участках дороги будут скользкими. Ветер будет дуть от слабого до умеренного, южного направления. Ожидается мороз - температура воздуха понизится до -4…-9 градусов, а местами на побережье залива до -1…-3 градусов.

В столице ночью будет преимущественно облачно и сухо. Ветер будет дуть слабый, а столбик термометра опустится до отметки -4…-6 градусов.