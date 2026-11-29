Министерство здравоохранения Латвии просит выделить из бюджетной программы «Средства на непредвиденные случаи» 182 354 евро для покрытия убытков и дополнительных расходов, возникших в медицинской отрасли в результате бури 22 и 23 августа.

Самой крупной статьей расходов оказались потери вакцин из-за перебоев с электроснабжением.

Во что обошлась стихия

Согласно подготовленному Минздравом проекту распоряжения, средства планируется распределить следующим образом:

125 138 евро — Национальной службе здравоохранения для компенсации потерь вакцин из-за отключения электричества;

45 720 евро — медицинским учреждениям для устранения повреждений инфраструктуры и покрытия расходов на топливо;

11 496 евро — Службе неотложной медицинской помощи для устранения повреждений инфраструктуры.

По данным Минздрава, августовская буря нанесла медицинским учреждениям значительный ущерб. Пострадали здания и инженерные коммуникации, потребовались дополнительные средства на срочную ликвидацию последствий стихии и обеспечение непрерывности лечебного процесса.

Во время отключения электричества медицинские учреждения были вынуждены использовать генераторы, что привело к дополнительным расходам на топливо.

Окончательное решение о выделении средств предстоит принять правительству Латвии.