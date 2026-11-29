В случае вооруженной провокации России в отношении стран Балтии Польша готова отправить свои войска для помощи в отражении атаки, сообщило польское издание Onet со ссылкой на правительственные источники.

По данным собеседников, в Варшаве обсуждают сценарий ограниченного вторжения, при котором Москва может попытаться захватить небольшой приграничный населенный пункт в Литве, Латвии или Эстонии.

Как пояснили источники в польском кабмине, у Варшавы при подобном развитии событий есть два варианта действий: ограничиться гуманитарной поддержкой или прямо вмешаться в конфликт. Власти, согласно данным Onet, склоняются ко второму пути.

По словам одного из министров, отправка польской армии станет жестким сигналом Кремлю, которому придется либо немедленно отступить, либо рискнуть вступить в полномасштабную войну со всем Североатлантическим альянсом. Одновременно этот шаг должен оказать давление на остальных союзников по НАТО и ускорить активацию 5-й статьи Устава блока о коллективной обороне.

В Варшаве исходят из того, что страны Балтии не смогут в одиночку сдержать удар России, а промедление или бездействие союзников будет означать фактический «конец НАТО». Другой высокопоставленный источник в правительстве заявил со своей стороны, что такая помощь не должна ослаблять собственную обороноспособность Польши и поэтому в зону конфликта в первую очередь могут направить подразделения сил специального назначения.

По информации Onet, на данный момент признаков подготовки России к прямому нападению на страны альянса не наблюдается, поскольку основные силы российской армии задействованы в войне против Киева. Между тем на международных переговорах, включая контакты по Украине в Абу-Даби, Москва выдвигает требования о выводе сил НАТО с восточного фланга и прекращении членства Финляндии в альянсе, а также продолжает гибридные провокации против стран, поддерживающих Киев, рассказывает The Moscow Times.